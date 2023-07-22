Khadas 推出模块化迷你主机：可接驳显卡坞和笔记本套件

IT之家 7 月 22 日消息，厂商 Khadas 现已推出一款模块化迷你主机，名为 Khadas Mind，可接驳显卡坞和笔记本套件。

Khadas Mind 本身尺寸为 146 x 105 x 20 毫米，搭载 13代酷睿 P 系列处理器，可选 32GB LPDDR5-5200 内存，有两个 M.2 2230 插槽。这款迷你主机底部有定制的 PCIe 接口，可以接驳下图所示的 HUB、显卡坞以及由平板和键盘组成的笔记本套件。

IT之家在 Khadas 官网了解到， Mind Dock 是一款 HUB 模块，其具有两个 HDMI 2.0 端口、一个 2.5 GbE 以太网端口、一个 3.5 毫米音频插孔、一个 SD 读卡器、两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 端口和一个 USB-C 电源端口，还有内置扬声器。

Mind Graphics 显卡坞模块支持 NVIDIA GeForce RTX 4060。

Mind xPlay 是一款便携式显示屏 + 键盘套件，连接到迷你主机即可变身为笔记本。

目前，Khadas 暂未公布该系列迷你主机的售价和上市信息。

IT之家搜索发现，Khadas 官网显示，该公司隶属于深圳市世野科技有限公司的开源品牌，深圳市世野科技有限公司成立于 2014 年，致力于嵌入式开发、软硬件开发、系统开发、人工智能研发等，同时可以对内部 PCBA 支撑结构及外部产品外壳进行工业设计。

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