宇树 Unitree Go2 四足机器人现已发布，9997 元起

IT之家 7 月 23 日消息，宇树 Unitree Go2 四足机器人现已发布，共有三个版本：AIR、PRO、EDU，售价 9997 元起。

Go2 搭载 Unitree 自研 4D 激光雷达 L1，360°×90° 半球形超广角感知能力，拥有超低盲区，最小探测距离低至 0.05m；可执行跳跃、伸懒腰、握手、开心、扑人、坐下等多种动作姿态；内置 8000mAh 电池，可选 15000mAh 长续航电池，电压升级到 28.8V。

Go2 机器人的关节峰值扭矩为 45N・m，新增内部走线，膝关节电机区域内搭载热管辅助散热系统，有效降低温度；通过采用全新的无线矢量定位及控制技术，定位精度提升 50%，遥控距离大于 30 米，配合避障策略可更好地适应复杂环境；在用户授权后，机器人自动连接云端 OTA 服务，对自身程序进行升级和优化。

全新 App 支持高清图传、实时查看拍摄画面，内置 4G 及 eSIM；配有 4D LiDAR L1，可智能避障，精准捕获、绘制三维真实世界；优化图形化编程功能，拖拽连接即可完成程序设计。

IT之家附版本对比：

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