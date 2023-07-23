《火影忍者》20 周年纪念动画 9 月 3 日播出，海报 PV 公开

IT之家 7 月 23 日消息，《火影忍者》20 周年纪念全新动画将于 9 月 3 日起每周日晚 5:30 在东京电视台播出，连播四周，讲述少年鸣人队不为人知的特别新故事。

IT之家从网络上获取到，《火影忍者》TV 动画改编自日本漫画家岸本齐史的同名漫画，最早于 2002 年 10 月 3 日在东京电视台首播，共 220 话。第二季《火影忍者疾风传》于 2007 年 2 月 15 日－2017 年 3 月 23 日在东京电视台播出，共 500 话；累计全 720 话。

剧情简介：

十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静，但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待，所有人都疏远他。鸣人自小就孤苦无依，一晃十多年过去了，少年鸣人考入了木叶村的忍者学校，结识了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的传人之一，当他还是小孩的时候他的哥哥 —— 一个已经拥有高超忍术的忍者将他们家族的人都杀死了，然后投靠了一直想将木叶村毁灭的大蛇丸，佐助自小就发誓要超越哥哥，为家族报仇。鸣人他们在忍者学校得到了教官卡卡西的精心指点，在他的帮助下去迎接成长中的一次又一次挑战！