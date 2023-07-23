Krafton 西部背景新游《Kill the Crows》试玩版上线 Steam

IT之家 7 月 23 日消息，《绝地求生》发行商 Krafton 和《粉碎传奇》开发商 5minlabs 合作，共同推出一款“极端暴力动作”新作《Kill the Crows》。

这款游戏现已登陆 Steam 平台，并推出试玩版，正式版将于 8 月发售。值得一提的是，开发者表示此游戏包含的内容可能不适合所有年龄段，不宜在工作期间访问。

本作被称为“在狂野西部背景下的《迈阿密热线》”，且与《粉碎传奇》举行交叉优惠券活动，持续到 8 月 1 日。

IT之家注意到，这款游戏配置需求极低，只需满足 1.8 Ghz 处理器、2GB 内存、2GB 硬盘空间即可。

在《Kill The Crows》中，玩家将化身为名叫伊莎贝拉的枪手，她将在扭曲的、lo-fi 风格的西部荒野中展开一场血腥复仇之旅。

然而，这不是一篇普通的西部故事。我们勇敢的女英雄将与成群结队的敌人对抗，而这些敌人都被变成了像乌鸦一样的生物。这种变形的细节是玩家们在深入了解故事时需要探索的一个谜团。

在一个“即使是一颗偏离弹道的子弹都可能终结伊莎贝拉旅程”的世界里，你需要快速地凭借本能行动，因为“屏幕上的敌人和飞来的子弹会越来越多”。

在活动期间累积击杀 50 个敌人的玩家将获得一个代码，可以获得 1000 个积分、一个特殊的强化箱子以及“一个限量版活动图标”，可以在 PvP 动作格斗游戏《摔跤传奇》中使用。