38 万元未保价劳力士快递丢失，顺丰回应称 10 天内找不到将全额赔付

IT之家 7 月 23 日消息，据河南电视台民生频道《小莉帮忙》官方微博 7 月 22 日消息，近日吉林男子石先生通过顺丰快递寄送了一块价值近 38 万元的劳力士手表给广州的朋友，但收件人收到快递时发现手表不翼而飞，只剩下空盒子。石先生向《小莉帮忙》求助，希望能够找回手表或者得到全额赔偿。顺丰方面表示，将在 10 天内查找手表，如果找不到将全额赔付。目前，警方已经介入调查。

据石先生提供的监控视频显示，他在吉林延边的一家店里将手表打包好后交给了顺丰取件小哥，而广州收件人提供的视频显示，她打开快递盒后发现里面只有一个白色的手表盒，没有包装时候的泡沫和胶带包裹，更没有手表。

石先生称，他没有为手表保价，顺丰曾表示赔偿 1000 元，但他不同意。他认为这是顺丰内部的盗窃行为，与保不保价无关。他要求顺丰要么找回手表还给他，要么按实际金额赔偿他。他已经向警方报案。

顺丰吉林省安全保障工作人员表示，自己一直在寻找手表，感觉是收件小哥做的，但没有证据。他说自己负责找，如果要谈赔偿可以找客服。客服回应称，目前还没有结论，会有专人对接。

7 月 22 日，顺丰方联系到石先生，希望给 10 天时间查找，如果没有结果会对购买的手表全额赔付，后续若找回手表，石先生再返还理赔金。目前警方已经调取指纹，案件调查当中。

相关律师指出，对于手表是谁偷的，要等警方调查确认，并追究刑事责任。但对于石先生的损失而言，顺丰公司现在就应该承担民事责任。顺丰公司所说的保价规则是它内部的一个工作方法，并不能免除其赔偿责任。如果顺丰公司在寄送过程中存在故意或重大过失时，赔偿限额为保价金额的约定无效。

IT之家注意到，《中华人民共和国民法典》规定，快递企业应当规范操作，防止造成快件损毁。对保价的快件，按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。合同中免除造成对方人身损害或者因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。

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