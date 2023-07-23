realme C51 手机渲染图曝光，采用直角边框设计

IT之家 7 月 23 日消息，据最新消息，realme 即将推出一款新的 C 系列手机，名为 realme C51。这款手机的外观和部分配置已经被曝光，定价预计将低于 realme C53。

爆料者 Paras Guglani 放出的渲染图显示，realme C51 将采用直角边框、水滴屏设计，水滴部位两侧有类似 iPhone 的灵动岛功能的 Mini Capsule 功能，可以显示流量使用量、步数、充电状态和通知等信息。手机的左侧有 SIM 卡槽，右侧有音量键和电源键，上边框有听筒。realme C51 将提供浅蓝色和黑色两种颜色选择，背面采用双色调的设计，有一块光滑的区域放置双摄像头和 LED 闪光灯，其余部分为磨砂质感。

配置方面，realme C51 将搭载 8GB 的内存和 64GB 的存储空间，电池容量为 5000mAh，并支持 33W 的快充，其他规格暂时未知。

realme C51 有望定位于 realme C53 之下，后者在印度的起售价为 9999 卢比（IT之家备注：当前约 876 元人民币）。 因此，realme C51 售价可能会在 8999 卢比（当前约 788 元人民币）左右。

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