易冲推出两款无线充电芯片：覆盖发射接收端，支持 Qi2 无线充电协议

IT之家 7 月 23 日消息，易冲推出两款无线充电芯片 CPS8200 和 CPS4041，前者为发射端芯片，后者为接收端芯片，均支持 Qi2 无线充电协议。

Qi2 无线充电协议是 WPC 最新推出的无线充电标准，相比目前的 Qi 标准，Qi2 采用了磁功率分布图技术，号称可确保设备与充电器完美匹配，从而提高能效。Qi2 将支持业界开发出更快速的无线充电技术，同时确保充电过程始终安全，不会缩短电池寿命或损坏接收器。

易冲 CPS8200 无线充电芯片集成 32 位处理器，支持 QC2.03/3.0、PD3.1、SCP、AFC 快充，支持升压或降压转换，该芯片支持最新的 Qi2 无线充电协议。

易冲 CPS4041 无线充电芯片支持 60W 无线接收功率和 20W 无线发射功率，适合手机和便携设备使用，该款芯片同样支持最新的 Qi2 无线充电协议。

IT之家此前曾报道过苹果最新的 iPhone 15 系列手机也将会兼容 Qi2 无线充电协议，只需购买兼容 Qi2 无线充电协议的充电周边即可为 iPhone 15 系列手机提供最高 15W 的无线充电功率，此次报道的易冲的两款芯片也可应用于充电周边配件，兼容 iPhone 15 手机的 Qi 2 快充。

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