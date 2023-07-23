华为推出暑促超级秒杀日活动：至高优惠 2180 元，涉及手机笔记本手表等品类

IT之家 7 月 23 日消息，华为商城今日发布微博，华为推出暑促超级秒杀日活动，华为手机秒杀至高优惠 2180 元，华为电脑至高省 1000 元，预约还可抽 199 元蓝牙音箱。

从官方发布的海报来看，7 月 22 日-7 月 24 日为预约时间，7 月 25 日 00:00 开启秒杀，下附海报促销信息：

华为Mate50 Pro 5879 元起

华为 nova 10 1959 元起

华为 MateBook 14s 5999 元起

华为 PixLab X1 1499 元起

华为 WATCH GT 3 Pro 1888 元起

华为P60 4388 元起

华为 Vision 智慧屏 3 3999 元起

IT之家经查询获悉，目前在官网华为Mate50 Pro 价格为 6199 元起，华为 nova 10 价格为 1999 元起，并标注手机超级秒杀于 25 日晚八开启。值得一提的是，此次活动预约需要在网页端和华为商城 App 预约，但后者仅限于安卓手机。

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