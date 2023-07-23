微软承诺必应聊天将保持免费

IT之家 7 月 23 日消息，近年来，OpenAI、微软、谷歌等多家公司和创业团队纷纷推出了各自的聊天机器人，OpenAI 的 ChatGPT-4 需要付费使用，而微软基于 GPT-4 的必应聊天却是免费的。有些人担心以后必应聊天会不会改为付费，好在是微软已经重申了对“免费必应 AI”的承诺。

IT之家此前报道，微软最近公布了必应 AI 企业版，这是一款收费产品，引发了一些用户对必应未来的疑问，有人认为微软可能会对使用 bing.com 的 AI 聊天功能收费。好在是，微软已经确认 bing.com 的 AI 将保持现有的免费状态，最近关于必应聊天企业版的公告不会影响当前的 AI 体验。用户还可以通过 Edge 浏览器和 Windows Copilot 等方式免费使用必应 AI。微软将很快把必应聊天扩展到更多产品中，并且不会向用户收取使用 AI 的费用。

据 Windowslatest 报道，一位微软工程师称：“必应 AI 将在 bing.com、微软 Edge 侧边栏、Windows Copilot 和其他地方保持免费。”

必应使用了由微软和 OpenAI 训练的“大型语言模型”，这些模型是神经网络，已经在大量数据上进行了训练，比如书籍、研究论文等。此外，必应还在其搜索结果上进行了训练，这使得 AI 能够搜索网络、爬取数据、思考和回答用户的问题。

微软一直在为必应聊天免费推出许多改进，每次更新都让必应 AI 变得更好。

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