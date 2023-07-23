从长毛痣中得到灵感，研究人员发现骨桥蛋白可刺激毛发生长

IT之家 7 月 23 日消息，根据圣地亚哥一家生物制药公司 Amplifica Holdings Group 的新闻稿，美国加州大学的研究人员在头发生长研究方面取得了重大发现，这可能为未来的药物开发铺平道路。该研究结果已于上月发表在《自然》杂志上。

研究人员发现，一种名为骨桥蛋白的分子与头发生长速度有关，该分子在长毛痣中含量较高，当将其注射到皮肤中时，可以刺激毛囊干细胞。当研究人员将一定剂量的骨桥蛋白施用于人类毛囊的皮肤移植物时，能够促进毛发的生长。

Amplifica 控股集团的首席科学官、加州大学欧文分校发育与细胞生物学教授马克西姆・普利库斯博士表示，这项研究是从“大自然自己的实验”中得到灵感的，“数百万人有大小不一的痣，这些痣会长出长毛，因此，在这样的人类皮肤痣中增加的分子可能揭示了毛发干细胞刺激的答案。”

普利库斯博士说：“目前对于脱发的人来说，有一些治疗方法，但没有解决方案。这项研究指向了一种潜在的真正解决脱发问题的方法，这是医生和患者一直在寻找的。”

他指出，脱发背后的原因是复杂的，“脱发是由于毛囊内刺激毛发干细胞的必要信号蛋白减少所导致的，对于常见形式的脱发，毛发干细胞在很长一段时间内保持休眠状态，尽管它们是完好无损的。”

普利库斯博士说，对抗脱发的一种有效策略是将信号蛋白注射到头皮中，以激活休眠的毛发干细胞，这是医学美容中常用的方法，“之前的头发研究已经认识到，这种方法可能非常有效，但哪些信号蛋白是人类毛发干细胞刺激的良好候选者仍然不太清楚。”

他说，骨桥蛋白作为一种毛发生长刺激剂的发现是十年研究成果的结果。虽然 Amplifica 团队对于找到一种适用于男性和女性的治疗方法感到兴奋，但普利库斯强调，需要进行更多临床研究来进一步评估这些在人类身上的发现。

IT之家从官方新闻稿获悉，Amplifica 的初步研究将于今年夏天开始，重点关注骨桥蛋白的“安全性和耐受性”。

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