TAUR II 电动滑板车上架众筹网站：可承重 100Kg，995 美元起

IT之家 7 月 24 日消息，TAUR II 电动滑板车上架众筹网站 kickstarter，众筹价格 995 美元（IT之家备注：当前约 7154 元人民币）起。

TAUR II 电动滑板车拥有两个版本，基础版和 Plus 版；其中基础版重量约为 19.5Kg，Plus 版约为 20.5Kg。

充电续航方面，基础款续航可达约 43 公里，3 小时即可将电量从 0% 充至 100%，也可使用快充，充电时间会缩短至 2 小时；Plus 版可安装额外的电池组，续航里程可达约 62 公里，可 4.5 小时内从 0% 充电到 100%，搭配快充充电器只需要 3.5 小时。

TAUR II 电动滑板车内置 500W 电机，最高时速 38 公里 / 小时；拥有比传统脚踏车大 2.5 倍的脚踏区域，可承受 100Kg 的重量，背面自带 80 流明的尾灯，前置 300 流明 LED 灯。

该款电动滑板车前方自带显示屏，可显示电池电量等信息，支持连接手机和 OTA 升级更新，在手机端查看行程数据以及设置灯光等；还支持 FindMyTAUR 功能，在车辆丢失时可以找回，车辆支持折叠放置。

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