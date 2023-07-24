北美周末票房：《芭比》1.55 亿美元，《奥本海默》8050 万美元

IT之家 7 月 24 日消息，票房统计网站 Box Office Mojo 数据显示，7 月 21 日上映的《芭比》和《奥本海默》北美周末票房分别为 1.55 亿美元（IT之家备注：当前约 11.14 亿元人民币）和 8050 万美元（当前约 5.79 亿元人民币）。

排名显示，真实事件改编电影《自由之声》排名第三，票房 2010 万美元，上周末为 2700 万美元；《碟中谍 7：致命清算（上）》上周末的票房为 5620 万美元，本周跌至 1950 万美元，排名第四。

截至发稿前，《芭比》内地票房为 6577.1 万，本周有望破亿；豆瓣评分为 8.7 分，其中 48.5% 的用户给出五星评价。

《芭比》剧情简介：

在芭比乐园里，各种各样的芭比和肯每天都过着童话般 100% 完美的生活。但是某一天，芭比（玛格特・罗比 Margot Robbie 饰）发现自己的生活开始有了变化 —— 比如她的一天不再一帆风顺，她开始思考死亡的意义，甚至她的双脚也不再是完美的高跟鞋形 —— 她竟然脚掌落地了！接连出现的不完美打破了芭比乐园的平静，意识到存在感危机的芭比被迫前往真实世界探寻真相，肯（瑞恩・高斯林 Ryan Gosling 饰）也一路同行，一场大冒险就此开启。

《奥本海默》剧情简介：

讲述了美国“原子弹之父”罗伯特・奥本海默主导制造出世界上第一颗原子弹的故事。影片介绍了这位理论物理学家在曼哈顿计划中的角色。

该片剧本改编自普利策获奖书籍，被描述为“一部史诗级的惊悚片，将观众带入惊心动魄的悖论中：一个神秘之人必须冒着毁灭世界的危险来拯救世界。”