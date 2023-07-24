AOC 推出会议平板一体机 55T23Z：4K IPS 屏幕、双系统，4999 元

IT之家 7 月 24 日消息，AOC 近期推出了会议平板一体机 55T23Z，目前已上架电商平台开售，售价 4999 元。

ITI 之家汇总该款会议平板一体机参数信息：

AOC 55T23Z 会议平板一体机搭载 55 英寸 IPS 硬屏，支持护眼模式，178° 宽视角，4K 分辨率；内置立体声音箱。

AOC 55T23Z 会议平板一体机内置 1300 万前置会议摄像头，支持 105° 广角，3D 降噪技术；自带 8 阵列降噪麦克风，支持 8 米拾音距离。

该一体机内置视频会议软件，可安装第三方会议软件，支持中英互译，兼容 Android、iOS 和 Windows 操作系统；支持多种设备投屏，可四分投屏、反向投屏以及无线投屏器。

AOC 55T23Z 会议平板一体机支持 20 点触控，支持手写笔书写，可将文件通过邮件发送、云端存储以及扫码保存；可通过手写笔一键打开会议白板、批注、翻页等等。

这款一体式内置四核处理器，4GB+32GB，运行 Android 11 操作系统，可接入 OPS 工业电脑模块，在 Android 和 Windows 系统之间切换；支持支架安装和壁挂安装使用。

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