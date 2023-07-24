消息称 realme 骁龙 8 Gen 2 新机被命名为真我 GT 5，Pro 版搭载骁龙 8 Gen 3 处理器

IT之家 7 月 24 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，realme 即将推出的骁龙 8 Gen 2 新机被正式命名为真我 GT 5，Pro 版预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

该博主此前曾曝光一款 realme 骁龙 8 Gen 2 新机的具体配置，当时预测的命名为真我 GT Neo 6，现在应该更正为真我 GT 5。

该产品配备 6.74 英寸 1.5K“超窄”直屏，支持 144Hz 高刷以及 2160Hz PWM 调光，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素镜头 + 200 万像素镜头。

值得一提的是，真我 GT 5 预计会提供 24GB+1TB 内存版（32GB 为初始截图，数码闲聊站已经更正为 24GB），以及两个续航版本，分别为 240W 快充 + 4600mAh 电池以及 150W 快充 + 5200mAh 电池。

其他方面，真我 GT 5 预计采用无屏幕塑料支架、塑料中框以及玻璃机身设计，机身重量为 205g ，厚度为 8.86mm，配备红外遥控和 X 轴线性马达。

realme 官方暂未公布真我 GT 5 的产品信息以及上市时间，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

▲ 真我 GT 5 入网照

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