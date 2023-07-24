零刻推出 SER5 MAX 迷你主机：R7 5800H+54W 性能释放、三屏异显，1588 元起

IT之家 7 月 24 日消息，零刻近日推出了新款 SER5 MAX 迷你主机，目前已上架电商平台开售，IT之家汇总价格信息：

准系统：1588 元

16GB+1TB：2099 元

32GB+1TB：2547 元

外观方面，零刻 SER5 MAX 迷你主机三围尺寸约为 113x126x42mm，据官方介绍约为台式机尺寸的 1/40，裸机重量 0.51Kg，新款主机拥有曜石黑和千禧灰两种配色。

硬件配置方面，零刻 SER5 MAX 迷你主机搭载 AMD R7 5800H 处理器，8 核 16 线程，最高 4.4GHz 频率，TDP 功率 54W；内置双风扇，可选 2280 M.2 PCIe3.0 x 4 硬盘，支持 2TB 硬盘容量、最高支持 64GB DDR4 3200MHz 内存。

连接方面，该款迷你主机支持 WiFi 6 和蓝牙 5.2，自带 USB-A、USB-C、3.5mm、千兆网口、DP 以及 HDMI 接口，据官方介绍支持三屏异显，可同时连接三台显示器。

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