消息称宁德时代与福特汽车在美建厂遭调查，公司回应：项目在正常推进

IT之家 7 月 24 日消息，有多个外媒称“宁德时代与福特汽车的电池合作项目突遭美国调查”。对此，宁德时代董秘处工作人员回应中新经纬表示，有关注到该消息，跟它 (福特汽车) 的项目在正常推进。

福特发言人 TR Reid 上周表示，该公司正在审查这件事，但拒绝直接对此消息发表评论。

上周，美国众议院两个委员会周五表示，他们正在调查福特汽车公司与中国电池公司宁德时代的合作关系，史密斯和加拉格尔要求就福特与此次合作在 8 月 10 日之前作出答复。

2022 年，美国国会通过了 4300 亿美元的通货膨胀削减法案，其中有规定：如果任何电动汽车电池组件是由“外国相关实体”制造或组装的，该法案将在未来禁止电动汽车获得税收抵免，因此福特不得不出资 35 亿美元请宁德时代到美国生产电池。

众议院信中提到：“我们担心这笔交易可能只是让中国电池技术、原材料和员工部分进行简单的外包，同时通过许可收取税收抵免并使资金流回宁德时代”“事实上，尽管拟议项目的高管是美国的福特员工，但该项目似乎将依赖来自宁德时代的员工来维持长期运营。”

今年 2 月，宁德时代与福特宣布建立合作伙伴关系，双方将一同在美国密歇根州马歇尔市附近修建一家电池工厂，旨在生产新型磷酸铁锂电池，宁德时代将就电池专利技术进行许可。

据介绍，该工厂计划投资 35 亿美元（IT之家备注：当前约 251.65 亿元人民币，福特全资），预计 2026 年投产，并将在美国创造至少 2500 个就业岗位。福特 5 月份表示，预计该工厂全面投产后年产量将达到约 42GWh。

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