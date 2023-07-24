宝能汽车所持 50 亿股权被冻结，旗下公司被列入经营异常名录

IT之家 7 月 24 日消息，公开资料显示，宝能汽车零部件有限公司近日新增一项股权冻结信息，被执行人为宝能汽车集团有限公司，冻结股权数额 50 亿人民币，冻结期限自 2023 年 7 月 11 日至 2026 年 7 月 10 日，执行法院为深圳市龙华区人民法院。

工商资料显示，宝能汽车零部件有限公司现已被列入经营异常名录，该公司成立于 2020 年 11 月 16 日，注册资本 50 亿人民币，由宝能汽车集团有限公司全资持股，后者由深圳市宝能投资集团有限公司、深圳宝源物流有限公司共同持股。

宝能汽车集团有限公司成立于 2017 年 3 月，同年 12 月投资观致汽车，2018 年 8 月与博世（中国）投资有限公司签署战略合作协议，然而该公司并没有搭上新能源产业发展的顺风车，近年来反倒负面新闻缠身。

▲ 宝能汽车官网截图

据IT之家去年报道，山东省汽车流通协会曾发布了一份名为《关于观致品牌汽车消费警示》的文件，文中称山东省汽车流通协会消费维权工作站接到多起济南市观致车主售后无 4S 店维修保养的投诉。对此，宝能汽车回应称，山东车主对售后服务产生担忧，主要系公司调整服务网点所致。

近期，陕西省西咸新区开发建设管理委员会官网披露的信息显示，西安宝能汽车有限公司所拥有的三宗国有建设用地使用权被注销登记。

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