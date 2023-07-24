2023 款宝马 iX 纯电车型上市：双电机驱动，售价 74.69 万元起

IT之家 7 月 24 日消息，2023 款宝马 iX 纯电车型于近日正式上市，提供 3 个版本，均采用双电机驱动，官方指导价区间为 74.69 万-100.99 万元。

▲ 图源宝马官网，下同

宝马官网显示，2023 款 iX 车型前脸采用集成式智慧前格栅设计，将摄像头、雷达等传感器系统设置当中，格栅表面的化学聚氨醋保护膜涂层据称能够提供“自主修复功能”，“只需静置 24 小时或加热 5 分钟，便能令细小划痕消隐无踪”。

2023 款 iX 车身侧面采用平嵌门把手和无框车门设计，搭配悬浮车顶与溜背式造型；车尾则采用“水滴式”造型，搭配纤细一体式尾灯。

内饰方面，2023 款 iX 车型是首款搭载一体式悬浮曲面屏的宝马车型，12.3 英寸的仪表盘与 14.9 英寸的触摸式中央显示屏合二为一，屏幕背面采用隐藏支架设计。

此外，2023 款 iX 车型车内还搭载 30 个扬声器、低音音响及低音振动器，打造全方位立体环绕声效空间；首次搭载远红外加热技术，保证车内温度以更快的速度提升；全景玻璃天窗横跨整个车辆顶部，通过调节变色，天幕可以顷刻间提供遮阳功能；配备水晶质感 iDrive 旋转按钮以及玻璃档把。

动力方面，2023 款宝马 iX 三款车型均采用双电机驱动：

iX xDrive 40 综合最大功率 240 千瓦，综合最大扭矩 630 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 6.1 秒，CLTC 续航里程为 471 公里。

iX xDrive 50 综合最大功率 385 千瓦，综合最大扭矩 765 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 4.6 秒，CLTC 续航里程为 665 公里。

iX M60 综合最大功率 455 千瓦，综合最大扭矩 1100 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 3.8 秒，CLTC 续航里程为 625 公里。

IT之家附 2023 款 iX 各版本售价：

iX xDrive 40 版 74.69 万元

iX xDrive 50 版 84.69 万元

iX M60 版 100.99 万元

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