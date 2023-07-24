日企 Proterial 试制出不含钕磁铁的车用电机，计划 2035 年前用于电动汽车

IT之家 7 月 24 日消息，据日经中文网报道，日企 Proterial（原日立金属）近日试制了一款采用不含稀土钕（IT之家备注：读音同“女”）的磁铁的电动汽车（EV）用电机，试验证明，该电机可以确保纯电动汽车所要求的电机输出功率。

▲ 图源 Proterial 官网

钕被广泛用于面向纯电动汽车的钕磁铁等，但由于其是稀土元素，因此稳定获取成为课题。Proterial 于去年宣布通过计算机上的模拟确认了以氧化铁为主要成分的“铁氧体磁铁”也可在纯电动汽车电机上使用。近期该公司试制了这一元件，并使用试制品实施了性能测试。

铁氧体磁铁与输出功率相关的磁铁强度仅为钕磁铁的约十分之一，此前在主要的纯电动汽车电机厂商中没有实际采用的记录。Proterial 通过对磁铁的安装位置进行革新，开发出提高电机输出功率的技术，通过试制品的测试确认了可以获得用于纯电动汽车的输出功率。

Proterial 并不打算自主量产电机，而是会向电机制造商销售铁氧体磁铁等元件，该公司力争到 2035 年前让使用铁氧体磁铁的电机被纯电动汽车采用，并将就此开展营销活动。

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