vivo V29 / Pro 手机外观设计公布，即将在海外发布

IT之家 7 月 24 日消息，根据 vivo 官方的最新预告，vivo V29 系列手机即将在不同的市场上市，其中土耳其可能是最早推出的国家之一。vivo V29 系列包括 V29 和 V29 Pro 两款机型，它们的后置摄像头设计各有特色。

vivo V29

vivo V29 Pro

在 vivo 发布的预告片中，vivo V29 和 vivo V29 Pro 的背面设计似乎已经被曝光，两部手机的摄像头模块有所不同。

根据此前报道，vivo V29 拥有 6.78 英寸的 AMOLED FHD+ 120Hz 屏幕，前置摄像头为 5000 万像素，支持自动对焦和光学防抖功能，后置主摄像头为 6400 万像素，也支持光学防抖。该机搭载了高通骁龙 778G Plus 芯片，内存为 12 GB，存储空间为 256 GB，电池容量为 4505mAh，支持 80W 快充。

vivo V29 Pro 则可能是中国市场的 vivo S17 Pro 的海外版，该机也采用 6.78 英寸的 AMOLED FHD+ 120Hz 屏幕，前置摄像头为 5000 万像素，后置摄像头为 5000 万 + 1200 万 + 800 万三摄组合，都支持自动对焦和光学防抖。该机使用了联发科天玑 8200 芯片，内存为 12 GB，存储空间为 512 GB，电池容量为 4600mAh，也支持 80W 快充。两款手机都预装了安卓 13 和 FunTouch OS 13 系统。

目前，vivo V29 系列的具体上市时间和价格还未公布，有消息称可能在本月底或下月初正式发布，IT之家将保持关注。

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