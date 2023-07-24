笔记本用上 X3D：消息称 ROG 新机将搭载 AMD R9 7945HX3D 处理器，128MB 三缓

IT之家 7 月 24 日消息，AMD 的 X3D 系列处理器凭借大容量的 3D V-Cache 缓存，一直都是游戏玩家钟爱的桌面处理器。

根据多方消息爆料，X3D 即将登陆笔记本平台，博主 @硬件茶谈 晒出了一张似乎为产品介绍的截图，提到了还未发布的 AMD 锐龙 9 7945HX3D 处理器，Zen4 架构、拥有 16 大核 32 线程，配备 128MB 的 L3 缓存。

该图片来源已被删除，不过被爆料博主 @HXL 转发，因此增加了一定可信度。

此外，博主 @Everest 晒出了另一张产品配置截图，显示一款名为华硕 ROG STRIX SCAR 17 的笔记本将搭载 R9 7945HX3D 处理器，配有 Radeon 610M 核显，以及 32GB + 2TB 存储。

另一张截图显示，该处理器最高频率可达 5.4GHz。新机还配有 RTX 4090 处理器，价格为 5599 美元（IT之家备注：当前约 40257 元人民币），着实不便宜。

此外，经销商 Lamba-tek 的网站显示，这款笔记本的价格为 3904 英镑（当前约 36073 元人民币，含税价）。

目前尚不清楚这款 X3D 笔记本处理器何时推出，预计将进一步提升笔记本电脑的游戏表现。

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