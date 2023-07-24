集度汽车于多地成立服务公司，为首款量产车型上市铺路

IT之家 7 月 24 日消息，据国家企业信用信息公示系统网站显示，集度汽车于近期成立了位于多个城市的“集度科技服务有限公司”，分布于苏州、上海、广州、北京、成都等地。而在本月之前，杭州、成都已经成立了集度科技服务有限公司的区域分公司。

资料显示，这些服务公司的法定代表人均为集度汽车 CEO 夏一平，注册资本大多为 1000 万元人民币，经营范围包括新能源汽车整车销售、人工智能基础软件 / 应用软件开发、新能源汽车换电设施销售等等。这些位于全国各地的服务公司在近日集中成立，意味着集度品牌首款量产车进一步加快上市交付的步伐。

IT之家此前报道，集度汽车目前推出了 ROBO-01、ROBO-01 探月限定版两款车型，预计今年交付。ROBO-01 长宽高为 4853mm / 1990mm / 1611mm，轴距达 3000mm，整车风阻系数 0.249，后备箱储物空间 555L。

ROBO-01 标配高通第四代骁龙数字座舱平台，采用“视觉 + 激光雷达”自动驾驶方案，全车配备 31 个车外传感器，标配两颗激光雷达。该车将搭载高阶智能驾驶系统的核心功能 —— 点到点领航辅助 PPA，其高阶智能驾驶具备覆盖高速、城市、泊车的“三域融通”能力。

此外，今年 2 月 14 日，集度 CEO 夏一平曾宣布，集度旗下的“汽车机器人”（官方对车型的定位）将融合百度文心一言的全面能力，并将“打造首个针对智能汽车场景的大模型人工智能交互体验，支持汽车机器人实现自然交流的再进阶” 。

集度汽车成立于 2021 年 3 月，百度和吉利分别持有 55% 和 45% 的股份，旗下首款车型预计将于 2023 年三季度开始交付，不过集度汽车并没有参加 2023 年上海车展。

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