松下推出无手柄掌中剃须刀：节省 40% 塑料使用，售价 41580 日元

IT之家 7 月 24 日消息，松下今日在日本发布了一款十分小巧的无手柄五刀片电动剃须刀“Lamdash Palm In”（ES-PV6A），售价为 41580 日元（IT之家备注：当前约 2108 元人民币），将于 9 月 1 日起发售。

▲ 图源 松下官网（下同）

据松下介绍，这款产品采用紧凑型机身设计，体积仅为传统五刀片型号的 70%，并节省了 40% 的塑料使用，能为用户提供“剃须如抚摸”的体验。

Lamdash Palm In 采用 Lamdash 系列最快的线性电机“Lamdash AI+”，其冲程约为每分钟 14000 次。该产品机身采用从海水中提取的矿物质成分制成的复合材料“NAGORI”，节省塑料材料的同时，也让机身具有陶瓷般的手感。

Lamdash Palm In 通过 USB Type-C 端口充电，快充时间约为 2 小时，一次充满电可使用约 14 天。此外该机全身可水洗，并配有半硬质便携包，便于用户携带。

Lamdash Palm In 拥有大理石白和大理石黑两种颜色。尺寸为 57 × 72 × 45 毫米（高 × 宽 × 深），重量约为 145 克。

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