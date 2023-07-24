新款 Jeep 牧马人上市：换装全新中控大屏，售 49.99 万元起

IT之家 7 月 24 日消息，Jeep 今日宣布，新款牧马人全系车型正式上市，包括 2.0T 汽油版和 2.0T 插电混动 4xe 版车型，指导价为 49.99 万元起。

新款牧马人在外观上保持了 Jeep 经典的圆灯和七孔气格栅的设计，但对前格栅高度进行了调整，使其与前翼子板前缘基本齐平，并且前格栅内部的竖向条幅宽度有所缩窄。Jeep 表示，这样做是为了更加便于安装原厂 Warn 绞盘（Rubicon 车型可选装）。新款牧马人 2.0T 汽油版可提供 10 款车身颜色，其中有四种为新增颜色。同时，新款牧马人内饰仅提供全黑配色。

新款牧马人在内饰上换装了全新 12.3 英寸触控式中控屏，匹配 Uconnect 5 多媒体系统，提升了科技感和操作便利性。同时，新款牧马人还增加了一些配置，如集成至挡风玻璃的越野级隐形天线、手机无线互联、前排 / 第二排侧安全气帘（全系）、前方碰撞预警系统、带自动跟停功能的高级自适应巡航控制系统、优化版语音识别系统和 12 向电动调节前排座椅等。值得一提的是，新款牧马人 4xe 车型还新增了对外放电功能，配备了四个总输出功率为 30 安培的 120 伏电源插座。

新款牧马人汽油版车型提供 Sahara 和 Rubicon 两个款型。其中，Rubicon 相比 Sahara 在悬架和驱动系统上有更强的越野性能，如 Rock-Trac Active On-Demand 专业智能四驱系统、Dana M210 Wide HD Tube 前桥、Dana 44 M220 Wide Full Float 全浮后桥、前 / 后桥 TRU-LOK 电控差速锁、电控前横向稳定杆断开功能、越野 + 模式、分动箱 4:1 低速齿比等。配置方面，Rubicon 还增加了自适应远光灯、侧裙钢制防护杠、Rubicon 专属 Nappa 真皮座椅、AUX 控制面板、阿尔派 9 扬声器音响系统带低音炮等。

值得一提的是，新款牧马人 Rubicon 升级为 Dana 44 M220 全浮动实心重型后桥。据 Jeep 透露，采用全浮动实心重型后桥的新款牧马人 Rubicon 2.0T / 3.6 升发动机自动挡车型的最大牵引质量提高到 5000 磅（IT之家注：约 2268 公斤）。

动力方面，新款牧马人汽油版车型搭载 2.0 升四缸涡轮增压发动机，最大功率 195 千瓦，峰值扭矩 405 牛・米，相比旧款峰值扭矩增加 5 牛・米，最大功率不变。传动系统匹配 8 速自动变速箱。新款牧马人 4xe 搭载 2.0T 发动机与前 / 后双电机组成的插电混动系统，系统综合功率 276 千瓦，综合扭矩 637 牛・米，NEDC 纯电续航里程为 55 公里，传动系统匹配 8 速自动变速箱。

新款牧马人是 Jeep 旗下的经典车型，也是越野爱好者的心头好。新款牧马人在不改变其硬派越野本色的同时，增加了更多的科技配置和舒适性，以及更加环保的插电混动版本，为消费者提供了更多的选择。

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