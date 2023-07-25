消息称欧盟正对 Adobe 以 200 亿美元收购 Figma 的交易进行深入调查

IT之家 7 月 25 日消息，Figma 是一个基于网络的设计师协作平台，用于设计和头脑风暴，在包括 Zoom Video Communications、Airbnb 和 Coinbase 在内的科技公司中非常受欢迎。

据路透社，Adobe 以 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1438 亿元人民币）的价格收购 Figma 的交易在欧盟监管机构经过初步审查后将面临全面反垄断调查。

据知情人士周一透露，这一举动凸显了反垄断监管机构对大型公司可能收购竞争对手初创企业并关闭它们的科技交易的警惕性。此前两家公司告知监管机构，他们不会提供承诺以缓解相关担忧。

Adobe 发言人表示：“我们继续与全球各地的监管机构进行富有成效的对话。我们对 Adobe 和 Figma 通过使产品设计更易于访问和高效，为客户带来的价值感到兴奋。”

值得一提的是，英国竞争与市场管理局（CMA）此前也宣布准备对此次交易进行深入调查。

CMA 表示，该合并可能导致英国市场上的竞争程度大幅减少。在 6 月 30 日，CMA 指出 Adobe 对 Figma 的收购可能会减少创新，并可能导致应用程序、网站和其他产品的设计师的选择减少等问题。

欧盟委员会今年早些时候曾警告称，这笔交易对互动产品设计和白板软件市场的竞争构成威胁。欧盟竞争执行机构计划于 8 月 7 日完成初步审查。

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