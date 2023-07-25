TCL 科技：预计印刷 OLED 将于 2024 年实现小批量量产

IT之家 7 月 25 日消息，TCL 科技在投资者互动平台表示，公司的 6 代线 OLED 产品与全球主要手机品牌厂均有量产合作，预计印刷 OLED 将于 2024 年实现小批量量产。

IT之家注：印刷 OLED 是一种喷墨印刷技术，将三原色有色发光半导体材料作为喷墨材料，将墨滴喷射到基板上的指定位置直接图案化，材料利用率约 90%，且不受设备与大尺寸精细金属掩膜板的限制。

此前，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清在采访中表示，TCL 华星这几年通过与 JOLED 战略合作，在印刷显示技术上取得了很大的进展，完全有能力率先在我国实现印刷显示产业化。

从行业内各家厂商和供应链上下游传出的消息来看，我国印刷 OLED 量产化技术已基本成熟。据有关产业界人士确认，目前国内有面板企业已完成了 274PPI 无混色、无缺陷的印刷样品开发，良率等量产性已得到确认。

同时，高精度打印技术也正在开发验证中，预计明年印刷技术分辨率将突破 300PPI，可对应中小尺寸 OLED 产品，成为可覆盖全尺寸产品的 OLED 技术。

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