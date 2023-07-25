京东云无线宝一代恢复教程公布，积分补偿会在 7 月 31 日前完成发放

IT之家 7 月 25 日消息，京东云无线宝一代设备此前出现大规模故障，如 App 失联、智能加速服务异常等，7 月 20 日 6:00 起陆续恢复正常。对于目前仍然无法修复的设备，京东无线宝提供了本地修复方案，用户可以自行操作修复。

IT之家附准备工具：

Windows10 操作系统，且可以连接网线的电脑

网线 2 根

待修复的一代京东云无线宝 AC2100 及电源

京东云无线宝修复工具

修复工具下载链接：http://box.jd.com/sharedInfo/2183C1F94C50F594EEC946AFBC5707A7

修复工具访问密码：2zehpy

点击查看详细操作教程：http://sd.jdbox.xyz:50080/web/#/33/215

京东云无线宝在故障说明中指出，对于没有修复条件的用户，可以联系平台的在线客服进行方案咨询；因一代平台问题导致路由器功能无法正常使用的，积分补偿会在 7 月 31 日前完成发放；7 月 8 日~7 月 25 日之间受影响的参与“坐享其成”活动的设备，平台会统一补签。

图源京东云官网

据IT之家此前报道，京东云无线宝官方近日发布公告称，2023 年 7 月 8 日下午，京东云无线宝检测到一代设备批量出现问题，故障现象包括 App 失联、智能加速服务异常或者丢失等。出现故障后，团队立即启动故障排查程序，确认故障原因为：第三方服务商员工利用职务之便，恶意破坏一代无线宝云平台及路由 ROM 上的应用所致。

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