中国当代著名数论与密码学家裴定一因病逝世，享年 83 岁

IT之家 7 月 25 日消息，广州大学数学与信息科学学院 7 月 21 日发布讣告，信息安全国家重点实验室学术委员会原主任，中国密码学会第一届、第二届理事长，三次国家自然科学奖和国家科技进步奖获得者、“国家级有突出贡献中青年专家” 称号获得者，广州大学数学与信息科学学院裴定一教授，因病医治无效，于 2023 年 7 月 20 日上午 6 时 45 分在广州逝世，享年 83 岁。

▲ 图源广州大学数学与信息科学学院

IT之家附裴定一教授生平如下：

裴定一先生籍贯江苏省常州市，出生于山东省淄博市张店区，教授，博士生导师，长期从事代数、数论和密码学研究与教学。

裴定一先生于 1959 年考入中国科学技术大学应用数学系，1964 年大学毕业后考取本系研究生，师从华罗庚教授研习代数与数论，在矩阵几何和分圆域的研究中取得丰富和深入的成果。

1978 年 12 月 25 日，裴定一先生作为改革开放后由教育部派出的第一批赴美访问学者五十人中的一员，进入世界著名的美国普林斯顿大学数学系进修，随数论大师 G.Shimura 教授研究模形式，在 3/2 权模形式基本定理的研究中取得了非凡的成就，清晰地构造出任意水平的 3/2 权 Eisenstein 空间的基底，该成果被国际数论学界评价为当时在模形式领域最重要的成果之一。

1981 年从普林斯顿回国后，从数论领域逐步转向密码学研究，其密码方面的研究成果先后获得国家科技进步一等奖和二等奖（集体奖），尤其是在认证码的研究中，取得了国际一流的结果。

1990 年裴定一先生开始参与筹建中国密码学会，2007 年 3 月中国密码学会成立，先生担任第一届和第二届理事长，积极推动中国密码学的国际国内学术交流活动。2015 年先生荣获中国密码学会杰出贡献奖，后担任中国密码学会荣誉理事长。2019 年先生被授予中华人民共和国成立七十周年纪念章。

裴定一先生是中国密码学界的泰斗，培养了中国密码学领域一大批杰出人才与学者，其中有的已入选中国科学院院士，有的在国防建设中取得杰出成就，有的成为中国科学院百人计划入选者，有的获得了国家优秀青年基金，还有很多成为国内外科研院校的著名学者与教授。

裴定一先生作为中国数论和密码学的著名学者，研究上精益求精，教学上言传身教，其科学精神将永续传承。

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