哪吒 Aya 改装车现身 BW 2023，CEO 张勇称其即将发布

IT之家 7 月 25 日消息，哪吒汽车首席执行官张勇昨晚公布了一张照片，展示了他们在 BW 2023 展上推出的一款改装车，从外观来看就是即将发布的哪吒 Aya 痛车。

从官方的说法来看，这款车将会在今天晚上揭晓更多详情。

IT之家注意到，哪吒 Aya 车型已经通过工信部申报，根据尾标来看，新车将提供 Aya、V Pro、V-Ⅱ 等新名称。

长宽高为 4070/1690/1540mm，轴距 2420mm，与哪吒 V 差不多大小，因此有媒体猜测新款哪吒 V 或更名为 Aya。

其他，这款车型提供 40kW 以及 70kW 前置电机，搭载江苏时代磷酸铁锂电池，分为 31.8 和 33.9Whr 两个型号，最高车速 101km，续航均为 318km。

此外，它换装了新样式的 16 英寸双四辐轮圈，搭配 185/55R16 轮胎，整备质量 1151kg。

从工信部放出的申报图来看，这款车型外观方面与现款哪吒 V 车型差别不大，前脸摈弃了新能源车常见的封闭式风格并引入了尺寸更大的进气格栅，辅以镀铬点阵式装饰和粗壮的镀铬前唇进行点缀，两侧还配上了导风槽装饰，前后保杠则进行了重新的设计，尾灯也改成了贯穿式的造型。

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