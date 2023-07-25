苹果 iPhone 曝光重大漏洞，Apple ID 开启双重验证仍被盗刷

IT之家 7 月 25 日消息，昨日，程序员社区 V2EX 出现了一条热门帖子，用户 airycanon 称自己家人的 iPhone 开启了 Apple ID 双重认证，但仍然被钓鱼骗钱了。

据称，其家人在 Apple Store 上下载了一个菜谱类 App，采用 Apple ID 授权登录，随后该 App 弹出了一个密码输入框，输入密码后就被骗取了账号信息，且整个过程中没有出现双重认证弹窗。

根据博主 @BugOS 技术组 的测试，受信设备中的应用拉起隐藏 WebView 访问 appleid.apple.com 无需双重验证，这一重大漏洞使得用户扫个脸即可登录。该 App 又用假的对话框骗取密码，然后将诈骗者的手机号加入双重认证的信任号码，直接远程抹掉设备，使用户无法接收扣款信息，并进行盗刷。

从整个原理来看，这一方法确实隐蔽且难防，目前尚不清楚苹果何时会修复这一漏洞。博主 @BugOS 技术组 表示，当 iPhone 上出现输入 Apple ID 密码的窗口时，按 Home 键或上划手势尝试退出一下，能退出的都是在诈骗。IT之家小伙伴可以暂时将这一方法作为应对措施。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。