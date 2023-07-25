麻省理工学院开发“PhotoGuard”技术， 保护图像免受恶意 AI 编辑

IT之家 7 月 25 日消息，随着基于 AI 的深度伪造技术不断提高，人们愈发难以仅凭肉眼分辨“哪些内容是 AI 伪造的”，麻省理工学院日前宣布了一项名为 Photoguard 的技术，经过 Photoguard 技术处理的图片难以直接被 AI 识别篡改，有助于防止图片被爬虫修改后遭到误读。

据悉，这一“PhotoGuard”技术主要是通过对图像进行微小的修改，来防止 AI 识别出图像内容。该技术提供了两种阻止图片被 AI 修改的方案，一种是 “编码器” 法，通过修改图像的像素来干扰算法模型对图像的理解能力；另一种是 “扩散” 法让 AI 以为图片甲是图片乙，从而生成错误的图像。

不过IT之家经过查询得知，该技术实际上应用空间有限，研究人员警告，PhotoGuard 技术更多适用于反爬虫场景，技术本身也有一定局限性，攻击者只需要裁剪或翻转经过处理的图片，即可破解该技术。

研究人员表示，除技术外，解决 AI 造假还需要模型开发者、社交媒体平台和相关部门共同努力，才能提供一个全面的“反 AI 造假”解决方案。

▲ 图源 Pixabay

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