东风雪铁龙 2023 款天逸 C5 AIRCROSS 车型开启预售：15.27 万元起，8 月初上市

IT之家 7 月 25 日消息，东风雪铁龙 2023 款天逸 C5 AIRCROSS 现已开启预售，官方指导价 15.27 万元起，新车将于 8 月初正式上市。

这款车型分为两个版本，360THP 智在版售 15.27 万元，而 400THP 纵擎版则为 16.97 万元。相比上一代，新车增加了“极夜蓝”车漆可选，在智能配置方面也获得提升。

现在下订可限时可享多项好礼：包括旧车置换享 10000 元补贴；购车享 5,000 元保险补贴；36 期 0 息，或 3-5 年低息；5 年 / 15 万公里整车质保；3 年保值回购等。

这款车型尺寸为 4510×1860×1705mm，轴距 2730mm；外观采用型面拓张美学设计，整体设计极具力量感、科技感和未来感，提供中国红、珠光白、极夜蓝、青岩灰四种车色。

内饰方面，新车与现款保持一致，采用 Citroën 家族式设计元素。官方表示 2023 款 360THP 采用皮革双拼座椅，400THP 采用 Alcantara + 皮革或真皮 + 皮革座椅。

此外，新车拥有主副驾座椅电动调节、电子换挡、手机无线充电、集成式外后视镜功能、感应式雨刷等。

它采用 SUV-MCS 大师级底盘调校、PHC 自适应液压稳定技术、同级超长轴距，搭配清洁环保座舱，全新升级 C-CONNECT 3.0 交互式智能网联系统、AR 实景导航、360° 全景高清倒车影像带透明底盘等配置。值得一提的是，它还拥有 App 远程控制功能，并支持 Carlife+Hicar。

动力方面，该车型延续现款车型动力系统，两款车型分别搭载 1.6T 及 1.8T 发动机，匹配爱信 8AT 一体变速箱，最大功率分别为 129kW 和 155kW，最大扭矩分别为 250Nm 和 300Nm；采用 PHC 自适应液压稳定悬架系统，升级了 235/55 R18 米其林轮胎，并拥有 Grip Control 多路况适应系统。

IT之家发现，新车还拥有 180 度“透明底盘”技术，用摄像头和雷达让你看到轮胎周边以及底盘下方的路况，搭配全景影像实现 3D 视图功能，同时增加转向灯触发盲区显示功能。

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