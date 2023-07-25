【IT之家开箱】OPPO K11 月影灰图赏：灵眸双环设计，旗舰影像力下放

7 月 25 日，预热许久的 OPPO K11 手机正式发布。和 K 系列以往的产品相比，K11 这一次重点加码了影像力 —— 搭载 5000 万像素索尼 IMX890 旗舰大底主摄，支持 OIS 光学防抖，主摄拥有 6P 镜头，以及三大旗舰级影像引擎下放，官方更是称这是“2000 元档最强的拍照手机”。

IT之家拿到了这款新品，现在为大家带来开箱图赏。

OPPO K11 提供了月影灰、冰川蓝三款配色，IT之家实拍的为月影灰版本。

在工艺上，「月影灰」采用了闪光砂工艺，闪光砂之上还覆盖了高透光面，看起来有着 AG 磨砂工艺质感，但摸起来却是光面触感。

K11 的中框采用了直边设计，2.8D 后盖，厚度为 8.23 mm，机身设计略显硬朗、简约。

在摄像头部分，采用了灵眸双环设计，摄像头模组有不锈钢镜头保护圈，同时还配备了金属 CD 纹理。

在镜头模组区域，OPPO K11 还采用了一部分的高光镜面设计，有点类似 Reno 系列的“双色”设计，和闪光沙的后壳进行了区分。

屏幕部分，OPPO K11 采用 6.7 英寸 120Hz OLED 屏幕，2412x1080 FHD+ 的分辨率、394 PPI 像素密度、10bit 色深、120Hz 屏幕刷新率、支持 2160Hz 高频 PWM 调光、万级背光，并获得了德国莱茵 TÜV 硬件低蓝光认证。

影像部分，OPPO K11 搭载了旗舰级 IMX890 大底传感器，拥有 1/1.56 英寸大底，支持 OIS 光学防抖，主摄拥有 6P 镜头，同时集齐三大旗舰影像算法，包括自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎，在人像、抓拍、夜景影像体验方面迎来显著升级。

OPPO K11 同时搭载了 112° 超广角摄像头、微距摄像头，前置摄像头为 1600 万像素。

核心配置方面，OPPO K11 配备 SUPERVOOC 长寿版 100W 超级闪充，搭配 5000mAh 电池，搭载高通骁龙 782G 处理器，支持旗舰同款的内存基因重组技术和焕新存储技术。

OPPO K11 提供 3 种内存组合，8+256GB、12+256GB、12+512GB，支持外置内存卡拓展内存，最大可以拓展 1TB。

此外，OPPO K11 还搭载了封闭式立体声双扬声器和 X 轴线性马达，支持红外和 NFC。

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