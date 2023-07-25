九州风神推出 CH560 机箱：可查看 CPU 显卡温度使用率，569 元起

IT之家 7 月 25 日消息，九州风神近日推出了 CH560 机箱，目前已上架电商平台开售，IT之家汇总价格信息：

CH560 智能数显黑：569 元

CH560 智能数显白：619 元

九州风神 CH560 机箱自带数显屏，可以显示 CPU 和显卡的温度或使用率，只需通过 USB2.0 连接主板安装软件即可。

散热方面，该款机箱前端可以放置 3 个 120mm 风扇或 140mm 风扇，顶端可放置 2 个 140mm 或 3 个 120mm 风扇，后面可放置 1 个 120mm 或 140mm 风扇，底部可放置 2 个 120mm 风扇。

连接方面，该款机箱带有 USB-C、USB-A 以及 3.5mm 音频接口，还有 LED 灯控制按键；前面标配 3 个 140mm 风扇，后面标配 1 个 120mm 风扇，自带 RGB 灯效。

机箱内部最大可兼容 E-ATX 主板，最高支持 175mm CPU 风冷散热和 380mm 显卡以及 170mm ATX 电源，自带 7 Slots 的独立可拆卸 PCIe 挡板；可同时安装 2 个 2.5 英寸固态硬盘和 2 个 3.5 英寸机械硬盘。

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