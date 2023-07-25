文化和旅游部办公厅：加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度

IT之家 7 月 25 日消息，近日，文化和旅游部办公厅发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知（以下简称“通知”）。

通知在“规范市场秩序”部分提到，各地文化和旅游行政部门要联合公安、市场监管、网信等部门，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。

通知还提到，要提前做好应对，引导旅游景区提前开园，延长开放时间，符合条件的旅游景区要增加夜间游览项目，丰富游览内容，提升景区容量。要积极整合资源，在旅游景区及周边增设备用停车场，增加临时性停车位，解决“停车难”问题。

IT之家附通知主要内容：

一、优化预约管理

坚持以人民为中心的发展理念，推动旅游景区及时应对市场需求变化，优化预约措施，实施科学管理，不搞“一刀切”，实现原则性和灵活性相统一，最大限度满足广大游客参观游览需求。要积极采用新技术、新手段，畅通预约渠道，简化预约程序，合理设置在线预约时间，提高预约操作便捷性。针对中小学生、老年人、残障人士等特殊群体，要保留线下购票渠道，不断提升旅游便利化服务水平。

二、强化弹性供给

指导旅游景区结合暑期旅游特点，因地制宜强化弹性供给，有效满足游客需求。要提前做好应对，引导旅游景区提前开园，延长开放时间，符合条件的旅游景区要增加夜间游览项目，丰富游览内容，提升景区容量。要积极整合资源，在旅游景区及周边增设备用停车场，增加临时性停车位，解决“停车难”问题。推动旅游景区增加旅游交通车辆，增派现场管理人员，增设智慧导览设施，切实解决暑期旺季服务供给不足的问题。

三、推动产品创新

进一步挖掘潜力，创新旅游供给，及时推出新产品新场景，发布旅游消费指南。充分利用城市休闲街区、乡村民宿等，拓展旅游活动空间。充分利用古迹遗址、工业遗产、红色基地等各类资源，丰富旅游产品，创新旅游体验。要强化消费引领，引导休闲、度假、研学等多元旅游消费，减轻传统观光旅游景区压力。

四、提升服务质量

引导旅游景区提升服务意识，不断增强人性化服务理念，提高精细化服务水平。指导旅游景区加强现场服务，耐心细致做好游客咨询，及时回应游客需求。要加强服务保障，备足防暑降温设施和物品，做好特殊天气的游客关怀。畅通游客沟通渠道，及时妥善处理游客投诉。

五、实施错峰调控

各地文化和旅游行政部门要加强与宣传、交通等部门的协作，强化工作联动，提升区域综合调控能力。加强交通疏导，根据需要协调相关部门采取交通管控等措施分散客流，避免游客在旅游景区周边聚集滞留。加强信息发布，及时公布旅游景区游客接待信息，引导游客提前规划行程，错峰出行。加强区域统筹，整合区域旅游产品，增设旅游线路，实现区域游客分流，缓解热门旅游景区的接待压力。

六、规范市场秩序

各地文化和旅游行政部门要联合公安、市场监管、网信等部门，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。加强旅游市场秩序监管，严查欺客宰客等行为，维护景区游览秩序，净化旅游消费环境。会同发展改革等部门加强价格监管，严格查处价格违法行为，保障游客权益。

七、严守安全底线

进一步压实旅游景区安全责任，推动旅游景区提高安全生产的主动性、科学性和针对性，严防安全事故发生。指导旅游景区强化汛期防范措施，加强地质灾害风险区安全防范。要加强旅游景区内设施设备管理，坚决防止“带病运行”。做好人员密集区域的秩序管理，严防出现因人员拥挤造成人员踩踏等伤亡事故。要密切关注天气变化，有针对性做好恶劣天气应对预案，切实保障游客安全。

八、强化宣传引导

通过多种渠道发布旅游提示，提醒游客增强安全意识，谨慎参与高风险项目，引导游客安全出行，文明旅游。积极宣传优化预约和便利预约的新举措，做好沟通解释工作，争取游客的理解和支持。要建立健全舆情处置和反馈机制，及时回应网民关切，为景区开放管理营造良好的舆论氛围。

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