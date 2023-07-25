威马汽车官宣新车出海“整装待发”，官方曾称近期有望复工复产

IT之家 7 月 25 日消息，今日上午，威马汽车在其官方微博发布新车“整装待发”准备出海的消息，并附一批新车停在货轮之前的照片，不过官方并未宣布此次新车出口的具体目的地。

结合IT之家此前报道，7 月 4 日威马汽车针对“威马汽车公司被列为失信被执行人”一事作出回应称，经核实，威马汽车科技集团有限公司法人沈晖的限高令已撤销。威马汽车正在沈晖的带领下，“全力开展用户服务，依法有序清偿债务，并在积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运营”。

威马汽车曾经一度被称为造车新势力“四小龙”，与蔚小理齐名。但是从去年开始，威马汽车一直负面缠身。IT之家进行汇总如下：

2022 年 11 月： 威马内部通过管理层降薪 50%、其他员工降薪 30% 等一系列财务措施降低运营成本。

2023 年 2 月： 据每日经济新闻报道，为了自救，威马汽车一直在寻求通过上市途径解决资金难题。同时，由于停薪欠薪，湖北黄冈工厂两百多名员工进行集体维权。

2023 年 3 月： 3 月 3 日，上海青浦消保委发文提醒：威马汽车或经营异常，建议消费者谨慎购买。3 月 7 日，威马汽车通过官方微博发文称，“正在全力开展复工复产。”

2023 年 5 月中旬： 海南特区报报道，位于海南省海口市的威马汽车 4S 店全部关门，车辆问题不断，找不到售后，没有配件，2000 余位车主保养维修难。

2023 年 6 月：证券日报 6 月 30 日报道，从接近公司人士处获悉，在此前缩小工资发放范围后，威马 6 月份再次停薪，目前公司只有总监及以上的中高层有工资，其他人均暂停发放工资。

此外，威马汽车还于 7 月 11 日宣布 EX5 车型获得 living Engine 2.2 版本 OTA 升级，带来“桌面易用性的提升”，以及用户界面、语音助手等功能的优化和升级。随着威马 7 月以来的各种动作，其复工复产的进程有望继续加快。

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