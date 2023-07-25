远古 Palm PDA 模拟器现身《奥本海默》片场，用于电影胶片卷片过程

IT之家 7 月 25 日消息，《奥本海默》是克里斯托弗・诺兰自编自导的一部二战题材传记电影，由基里安・墨菲饰演奥本海默，其他主演还包括马特・达蒙、小罗伯特・唐尼、艾米莉・布朗特等，日前已经在北美上线。

▲ 图源《奥本海默》官方海报

除了数字版本外，这部电影还将推出 70 毫米的 IMAX 胶片版本。IMAX 公司日前在 TikTok 发布一则视频，其中显示团队使用一台 2002 年产的电影胶片卷片机，搭配 PalmOS 模拟器，进行相关卷片操作。

IMAX 公司表示，电影卷片机管理工具运行于 PalmOS 平台，因此必须模拟相关环境，才能正常进行 70 毫米电影胶片的卷片过程。

▲ 图源 IMAX 公司发布的视频片段

《奥本海默》团队选择了 Palm m130 PDA 进行模拟，其配备 33MHz CPU、160x160 的 LCD 屏幕，搭载 PalmOS 4.1，而团队之所以不使用实体机，反而采用模拟器管理卷片机的原因是“PDA 实体机的屏幕太小，不便于团队使用”。

据IT之家此前报道，诺兰的新片《奥本海默》（Oppenheimer）讲述了一个通过曼哈顿计划研制出世界上第一批原子弹的人的故事。原子时代的到来为盟军提供了赢得第二次世界大战所需的压倒性力量，80 年后的今天，我们仍在努力应对美国、俄罗斯和其他拥有核武器的国家之间爆发全面核战争的潜在威胁。

该影片已在 7 月 21 日北美上映，上映首个周末 8050 万美元（当前约 5.79 亿元人民币），将于 8 月 30 日在中国内地上映。

▲ 图源 《奥本海默》预告视频

剧情方面，《奥本海默》改编自普利策获奖书，讲述罗伯特・奥本海默的传奇故事。

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