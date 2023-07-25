华为 P50 手机官翻版限时降价：搭载骁龙 888 4G 处理器，售 3188 元起

IT之家 7 月 25 日消息，IT之家从华为商城官方微博获悉，华为官方翻新产品暑期促销活动正式开启，其中华为 P50 官方翻新版限时直降 200 元，下单还送价值 399 元的一年期碎屏服务宝，活动时间为即日起至 7 月 31 日前。

官方海报显示，降价后，华为 P50 翻新版 8GB+128GB 到手价 3188 元，8GB+256GB 到手价 3588 元。但IT之家注意到，雪域白配色的 8GB+256GB 版售价只需 2841 元，比 8GB+128GB 版还便宜，不知是否是显示错误。

据官方介绍，华为官方翻新产品来自华为官方正品机源，经过严格的华为官方翻新流程处理进行全新包装，华为原装配件，外观成色接近新机，享受华为官方一年质保。这样一来，用户可以放心购买，无需担心质量问题。

华为 P50 是华为 2021 年推出的旗舰手机之一，搭载了高通骁龙 888 4G 处理器，采用 6.5 英寸的 OLED 屏幕，支持 90Hz 的刷新率和 1440Hz 的高频 PWM 调光，显示效果出色。主摄是 5000 万像素的原色镜头，还有 1200 万像素的潜望长焦镜头和 1300 万像素的超广角镜头，电池容量为 4100mAh，支持 66W 的快充技术。

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