墨案迷你阅 Plus 电纸书获推软件升级：续航翻倍，优化滑动效果

IT之家 7 月 25 日消息，墨案向墨案迷你阅 Plus 电纸书推送了软件升级，针对续航、滑动效果、日志上报、系统字体，校园网连接等方面进行了更新优化。

续航方面，据官方介绍，墨案迷你阅 Plus 电纸书在新软件版本的加持下续航提升了 2.5 倍。观看方面，此次更新优化了浏览器和所有系统界面的滑动效果；完善了异常日志的上报功能，系统上增加了可选字体，支持 TTF、TTC、OTF 字体格式，解决了校园网无法连接的问题。

但此次更新官方并未介绍具体的更新软件版本等信息，手持墨案迷你阅 Plus 电纸书的用户可以在设备端查看一下。

IT之家附墨案迷你阅 Plus 电纸书参数信息：

这款电纸书采用了 5.84 英寸的墨水屏，分辨率为 1440*720，配有 24 级冷暖双色温阅读灯；主机尺寸为 158.9mm*78.65mm*6.9mm，重 140g，内置 2250mAh 电池，USB-C 接口充电，待机 30 天，连续翻页 6000 页。系统为安卓 11 开放系统，支持安装第三方 App。

配置方面，这款电纸书搭载了四核 A55 处理器，配备 2GB 内存和 64GB 闪存。

外观方面，官方表示这款电纸书采用了蟹黄色渐变配色，正面配有 Logo 触摸键。

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