前锤子科技 COO 吴德周发布 AR 眼镜 ARknovv A1：可创作、可导航、可娱乐，2988 元起

IT之家 7 月 25 日消息，今晚 AR 科技企业致敬未知举办了主题为“你看到的世界只有 1/2”的首场线上新品上市发布会，创始人兼 CEO 吴德周公布了全新 AR 品牌 ARknovv，并正式推出两款 AR 眼镜产品，首款“可戴出门的消费级 AR 眼镜”——ARknovv A1 及 ARknovv A1 HUD。

吴德周曾任字节跳动新石实验室总裁，锤子科技合伙人 / COO / CTO，华为荣耀产品线总经理，拥有近二十年智能硬件行业从业经验，团队成员均来自华为、字节跳动、锤子手机、联想的高管。

吴德周在发布会上表示：“AI 技术的爆发必将开启下一个互联网时代。ARknovv 结合 AI 与 AR 技术精心设计 ARknovv A1，将 AR 眼镜的应用场景从室内向户外延伸，打造出一款人人皆可创作的 AR 工具，让每一名用户都成为「超级个体」，拓展他们了解、创造、分享世界真实模样的能力。”

IT之家从官方获悉，ARknovv A1 重量仅有 68 克，采用全新高清、高亮、高透过率的光学显示系统，在电致变色镜片的加持下，突破传统 AR 眼镜桎梏；官方称，在自主研发的 Aladdin OS 操作系统驱动下，ARknovv A1 深度融合的 AI 能力将彻底改变人们创作、导航、娱乐、查询获取信息的方式，让数字世界与物理世界同时跃然消费者眼前，带来更智能化、更广阔的使用场景。

据介绍，ARknovv A1 在外观上采用了接近跑车前脸的流线型设计，日常佩戴不出戏。蝶翼镜片在出街尽显时尚之余，也为用户提供了更大的可视区域。

发热量较大的零部件均从眼镜主体分离，保证了 ARknovv A1 长时间佩戴的舒适性。眼镜还采用了钛金属材质的转轴、国际流行的超轻镜框材料与航空级镁铝合金支架，使其轻至 68 克，官方称佩戴体验已经十分接近大框墨镜。

高透过率的光学系统让用户即使出门在外也无需担心视线被镜片遮挡，在电致变色技术的加持下，ARknovv A1 还实现了从几乎全透到墨镜效果的多档透过率自由调节。

为了配合眼镜使用，官方还推出了交互外设「魔戒」，用户动动手指就能随时随地与数字世界自由互动，即使放在口袋中也能使用。

ARknovv A1 还率先搭载 ARknovv 深度融合 AI 技术自主研发的 Aladdin OS，为用户带来四大的核心能力，包括专属的智慧助手精灵球，源自致敬未知自研体系中的 GPT 模型，不仅能够听懂用户说的话、识别用户的语音指令、感知用户看到的物体，还能够帮助用户查找信息反馈最好的建议。

ARknovv A1 能够以拍摄照片的方式，通过用户第一视角随时捕捉、记录真实世界的精彩瞬间。此外在自研 AI 算法的辅助下，用户还能够以 3D 的方式回顾 2D 照片，并一键实现照片的风格化处理，未来 ARknovv A1 的这些能力也将覆盖 2D 视频。

ARknovv A1 还能让 AR 步行导航摆脱手机屏幕的束缚，目标地点的指示图标将直接叠加在眼前的物理世界之上，还能实时提示手机的来电与短信等更多信息。

在车内专用空间定位模块与边充边用模块的加持下，ARknovv A1 还能够为用户提供 AR-HUD 驾驶导航。这套系统名为 ARknovv A1 HUD，能够将导航信息以及手机来电、短信等提示信息显示，以 3DoF SLAM 算法固定在用户前方 8 米开外视线偏下的位置，既不影响后视镜的观察也不遮挡驾驶视线，同时有效的避免了视线焦点切换带来的眼睛疲劳问题。

此外，ARknovv A1 HUD 还能够及时的为用户显示 3D 车路融合信息，直观提示转弯信息和加油站、停车场等目的地位置（POI）。未来 ARknovv 将与新能源汽车的辅助驾驶系统更深度的融合，在实景中呈现所有车辆安全提示，减少驾驶者面对突发状况时所需的反应时间，进一步提升驾驶车辆的安全系数。

借助于本地部署的 GPT 能力，ARknovv A1 不仅能够实现自然语言交互和自然语言的语意理解，给用户提供文字的反馈，还能将反馈的信息与现实场景融合，以 AR 可视化能力为用户带来独特的 AI 交互体验。用户在启动现实大爆炸功能后将眼前的十字准星对准想要了解的物体，系统就能够按照用户的意图显示出这些物体或场所背后的产品信息、店铺星级评分、消费者评论甚至是历史渊源等。

深度融合 AI，自研创新操作系统与交互

智能手机取代 PC 成为移动互联网时代入口的核心因素，是小巧、便携、简单的触控交互体验和极大丰富的应用生态。什么样的产品能够引领下一代互联网变革，带给用户全新的体验，成为了曾在智能手机行业深耕多年的 ARknovv 创始人吴德周进军新赛道时始终在思考的问题。

据悉，在 Aladdin OS 加持下，用户只需通过 DP 数据线将 ARknovv A1 连接到智能手机，就可以在手机算力和供电的支持下驱动 ARknovv A1 的四大核心能力。

单目彩色摄像头与 9 轴传感器相结合，Aladdin OS 集成的单目空间计算和定位系统 (SLAM) 在尽可能低的功耗下实现了 3 自由度（DoF）/6 自由度（DoF）空间定位，保证物理与数字世界的无缝衔接；

除了连接手机，ARknovv A1 还可以连接使用 USB-C 接口的 Windows 电脑、Mac 电脑、iPad Pro、各种游戏主机，或者通过第三方“适配器”连接 HDMI 接口，带来更丰富的影音、娱乐、办公体验。

硬件方面，ARknovv A1 标配电致变色镜片，采用了一对 Micro OLED 屏幕与先进自由曲面导光棱镜组成的光学模组，光线透过率高达 60%，实现了入眼亮度 1000 尼特、双目 3840×1080 超清显示分辨率的光学显示系统。这套光学显示系统拥有 55° 的透视 FOV（-30°~25°），70Hz 的显示刷新率，角分辨率（PPD）达到 58，官方称带来了行业领先的视网膜级显示效果，屏幕感受如同 80 寸 3D 巨幕，随时随地可以转换成用户的专属私人影院，不仅能够播放本地存储的影片，还能畅享爱奇艺、优酷等平台的海量片源。

ARknovv A1 还支持使用带有屈光度的镜片。有视觉矫正需求的用户可以在订购 ARknovv A1 的同时，定制适合的矫正镜片，ARKnovv 将提供全套的配镜服务。

ARknovv A1 的官方零售价为 2988 元，为了解决驾驶人群的需求，ARknovv A1 HUD 版也将同步上市，额外配备车上专用的空间定位模块以及边充边用模块，并开放 HUD 驾驶导航功能，官方零售价为 3988 元。目前官方平台预约通道已经开通，天猫、京东平台的预售也将于 9 月 26 日开启。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。