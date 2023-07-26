“行业晴雨表”德州仪器第三季度展望低迷，各行业客户都在砍订单

北京时间 7 月 26 日早间消息，当地时间周二，全世界最大的模拟半导体器件厂商德州仪器公司发布了最新财报，该公司对第三季度业绩展望较为疲软，显示一些关键半导体器件的市场需求低迷仍在持续当中。

财报数据显示，第二季度，德州仪器营收 45.3 亿美元（当前约 323.44 亿元人民币），同比下跌 13%，但是超出了 43.5 亿美元的分析师预期值。第二季度实现每股 1.87 美元的利润，明显低于去年第二季度的每股 2.45 美元。

德州仪器预测，第三季度营收将位于 43.6 亿美元到 47.4 亿美元之间，这一预测范围的中位值已经低于华尔街分析师平均预期的 45.9 亿美元。这一不利消息，导致德州仪器股价在盘后交易时段大跌 4%。

德州仪器被认为是半导体市场的一家“晴雨表公司”，该公司的三季度业绩展望，也预示着整个半导体行业的日子还比较难熬。

在半导体同行中，德州仪器拥有最长的客户清单，以及最丰富的产品目录，该公司的盈利成绩和业绩展望能够反映宏观经济多个领域的健康状况。其中，德州仪器最大的收入板块，来自于面向工业机械和车辆制造商的电子器件销售。

该公司的模拟芯片功能虽然简单，但是在工业领域十分重要，比如测量按钮压力的芯片，或是侦测温度变化的芯片等。该公司的芯片也被用于控制各个场景的电动机（比如太空设备到家用电器），和其他数字产品的芯片相比，这些模拟芯片并不要求最先进的制造工艺。

德州仪器首席执行官 Haviv Ilan 介绍说，在第二季度，汽车行业芯片成为亮点，但是其余产品的销售低迷，“和之前的季度一样，除了汽车行业，我们在所有的终端市场遭遇了需求低迷。”

在分析师电话会议上，德州仪器高管介绍说，除了汽车行业之外，其他行业的客户持续砍掉芯片订单，他们想首先消耗现有的库存。

德州仪器首席财务官拉 Rafael Lizard 表示，客户削减订单，导致德州仪器自己的芯片库存增加，目前存货已经攀升到 207 天的水平，第三季度的库存商品货值还会继续上升。

Lizard 也表示，和其他芯片厂商不同，德州仪器的模拟芯片有很长的存放期（甚至高达 10 年），因此，目前的高库存可以解决未来市场需求突然增加的情况。

在接受采访时，Lizard 谈到：“我们的库存芯片可以存放很长时间。这些芯片可以存放 10 年，拿出来还是全新的样子。”

德州仪器表示，目前，客户取消订单的数量还处在高位，这也表明客户对于未来业务前景比较谨慎。

对于第三季度，德州仪器预计每股利润将会在 1.68 美元到 1.92 美元之间。作为参照，分析师预计实现每股 1.9 美元的盈利。

当天在盘中交易时段，德州仪器股价上涨 1.2%，今年初至今的涨幅为 13%，这一涨幅明显低于其他半导体巨头。据悉，由于市场预计今年电脑销售将反弹，主要半导体厂商的股价之前大幅上涨。

和其他半导体厂商类似，德州仪器目前正在建设新工厂，增加产能。从长远来看，整个半导体行业依然看好未来需求，认为芯片将会在经济中扮演更重要角色。

资本开支会拖累德州仪器的利润。德州仪器高管周二表示，目前在公司达拉斯总部附近，正在建设新工厂，在工厂竣工投产之前，日渐增加的开支会影响利润数字。

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