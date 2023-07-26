一汽丰田新款亚洲龙 2.0L 臻选版汽车上市：支持苹果 CarPlay，售 20.98 万元

IT之家 7 月 26 日消息，一汽丰田于昨日推出了新款亚洲龙 2.0L 臻选版汽车，定位 B+ 级轿车，售价 20.98 万元。

该车在前脸部分采用了网格形设计，侧面和尾部与现款基本一致，长宽高分别为 4990/1850/1450mm，轴距为 2870mm。

内饰方面，该车全面配置真皮座椅 / 挡把 / 方向盘，副驾驶席后排座椅电动可调，支持 HUD 抬头显示、BSM 盲区监测、PVM 全景监控等，增加了苹果 CarPlay、百度 CARLIFE 等手机互联功能。

动力方面，一汽丰田新款亚洲龙 2.0L 臻选版搭载了 2.0L 自然吸气发动机，最大功率 130kW，最大扭矩 207Nm，匹配 CVT 无级变速箱，WLTC 工况下百公里油耗号称仅 6.11L。

IT之家从一汽丰田官方获悉，该车还推出了亚洲龙岭南版车型，在臻选版基础上，可加装融入广西绣球、福建土楼、佛山醒狮、海南椰树等具有岭南地域特色的专属标识。

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