中国信通院：预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元

IT之家 7 月 26 日消息，7 月 25 日，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023 年）》，这也是中国信通院第九次发布《云计算白皮书》。

《白皮书》指出，现阶段云计算战略价值在全球范围内持续提升：

2022 年，全球云计算市场规模为 4910 亿美元（当前约 3.51 万亿元人民币），增速 19% ，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026 年全球云计算市场将突破万亿美元。

2022 年，我国云计算市场规模达 4550 亿元，较 2021 年增长 40.91%。相比于全球 19% 的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

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另据IT之家此前报道，根据 IDC《全球企业基础设施季度追踪报告：买家和云部署》显示，2023 年第一季度，全球企业用于云部署的计算和存储基础设施产品（包括专用和共享 IT 环境）的支出同比增长 14.9%，达到 215 亿美元。云基础设施支出继续超过非云领域，后者在 2023 年第一季度下降 0.9%，至 138 亿美元。

《云计算白皮书》原文点此获取

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