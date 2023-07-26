我国首款柔性太阳翼卫星成功发射：银河航天灵犀 03 星，验证低轨宽带卫星通信

IT之家 7 月 26 日消息，2023 年 7 月 23 日 10 时 50 分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将四象 01~03 星和银河航天灵犀 03 星共四颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据银河航天公众号消息，银河航天灵犀 03 星由银河航天公司自主研制，卫星配置了数十吉比特每秒容量的毫米波多波束数字载荷，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术，这也是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为我国巨型低轨通信星座的快速部署提供技术支撑。

▲ 银河航天灵犀 03 星堆叠压紧状态，图源银河航天公众号

值得关注的是，这颗卫星是我国首款使用柔性太阳翼的卫星。“柔性的翅膀”非常薄，单层柔性太阳板厚度仅 1 毫米左右，它可以像古代的“奏折”一样折叠，装在火箭里时，为折叠状态，主体厚度仅为不到 5 厘米；在轨工作时，“翅膀”拉开长度约 9 米，宽度超过 2.5 米。

银河航天表示，这种“柔性翅膀”具有包络小、重量轻、模块化等特点，更易于收纳，同样质量下面积更大，可以吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，对加速卫星互联网建设具有重要意义。

▲ 银河航天灵犀 03 星柔性太阳翼展开状态，图源银河航天公众号

据了解，这颗卫星的主要功能为低轨道宽带通信，卫星配备的“数字载荷”可以通俗理解为卫星安装了智能“大脑”，可以使卫星灵活调配自身的通信资源，根据业务需求，自动进行运算并进行波束的调配。

从外形来看，卫星的构型犹如汽车的底盘，它也是我国首款卫星主体结构采用一体化成型的卫星，采用整体铸造技术，更容易后续批量生产。卫星采用开放式结构，单机设备直接暴露在太空环境中，没有“外壳”包裹，这对于卫星电子产品的空间环境防护、温度控制等有较高要求。

因此，该卫星配置了主动热控流体回路，相当于为卫星配置了“空调”能主动调节，让它在舒适的温度下工作。卫星依据在轨所感知的外部热环境，并结合自身温度状态，通过循环泵驱动管道内的液体流动，维持单机温度稳定。

银河航天首席技术官朱正贤表示，后续公司将加速可堆叠平板卫星的批量研制，面向手机直连卫星的相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等核心技术攻关，携手产业链上下游，加速卫星互联网建设。

IT之家从银河航天官网获悉，银河航天是一家卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商，是我国商业航天领域第一家独角兽公司。该公司致力于通信载荷、核心单机、卫星平台的自主研发与低成本量产，在西安、成都和北京分别构建了通信载荷、核心单机和太阳翼的配套研制能力，并在南通建设新一代卫星智能制造工厂，已实现百颗卫星的量产能力。

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