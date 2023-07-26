【IT之家评测室】雷神 ZERO 2023 游戏本评测：生产力游戏兼备，开学购机推荐

雷神 ZERO 这套模具我们已经见过很多年了，但在 2023 年的今天，它依然凭借炫酷的外观设计、强劲的性能释放和出彩的高刷大屏在持续发光发热。并且它定价方面，雷神 ZERO 2023 也是非常的亲民。

我们手中的这个版本为 i9-13900HX + RTX 4060 的版本，目前售价为 8298 元，性价比可谓相当突出。在本文中，IT之家就来详细评测一下它的性能表现如何。

外观设计

雷神 ZERO 2023 游戏本采用了系列经典的“启世”设计语言，整机尺寸为标准的 16 寸游戏本大小，厚度 21.5mm，裸机重量 2.58kg，是那种比较传统的电竞风游戏本设计。

A 面的设计立体感十足。中间位置则是雷神标志性的 Logo，Logo 支持自定义 RGB 灯光。背部四出风口的设计同样出彩，两边的圆环灯带仿佛跑车的尾灯，非常拉风，这个灯光同样支持自定义。极具辨识性的跑车式外观以及 RGB Logo 都非常适合个性张扬的玩家。

边缘位置有醒目的“ZERO”系列名，速度感十足。

B 面这块屏幕是雷神 ZERO 系列的一大亮点，雷神把 16 英寸 16:10 的大屏塞进了 15.6 英寸的机身下，使屏占比高达 91%，观感很不错。同时摄像头和 THUNDEROBOT 的 Logo 也得到了保留。2.5K 高分辨率和 240Hz 的超高刷新率也是电竞玩家们的心头好。

我们使用校色仪进行实测，可以看到这块屏幕拥有 99.3% 的 sRGB 色域覆盖和 106.9% 的色域容积，是一块标准的 sRGB 广色域屏幕，在 Windows 下使用不会过分浓艳，也不会太过于寡淡。

实测屏幕平均亮度约 470nit，也是一块亮度非常高的屏幕了。

C 面采用了磨砂金属材质，整体手感舒适。电源键也被设计成了发光的 THUNDEROBOT。

键盘键程非常长，手感不错，支持白色背光。

右上角有一个橙色的按钮，起到了画龙点睛的效果。点击后就可以让风扇一键满速。

下方的触控板也采用了颇具速度感的纹理设计。

D 面是游戏本界少有的圆润设计，不仅有大面积的出风口，底部还有一对扬声器开孔，配合自带的 Nahimic 音效软件，可以实现不错的音质。

整机共有两个 3.1Gen1 和一个 3.1Gen2，一个支持 DP1.4 视频输出的 USB3.1 Gen2 Type-C 接口，一个 1 × 3.5mm 二合一音频接口，一个 Mini DP1.4 接口，一个 HDMI 2.1 接口和一个千兆网口。

接口整体来说还是非常丰富的，唯一的遗憾是不支持 PD 充电。

硬件分析

我们手中这个版本的雷神 ZERO 2023 的 CPU 选择的是 i9-13900HX，是一款 H55 的超标压移动端 CPU，也是正统的 13代酷睿。它基于 intel 7 工艺打造，拥有 8 个性能核心以及 16 个能效核心，共 24 核心 32 线程，最大睿频可达 5.4GHz，L3 缓存 36MB。自带核显为 32 EU 的 Xe 核显，拥有媲美桌面端的强劲性能。

GPU 为全新的 Geforce RTX 4060 笔记本电脑 GPU，并且此次 ZERO 2023 直接将功耗峰值给到了 140W 满功耗。它拥有 3072 CUDA 内核，GPU 频率可达 2370MHz，搭载 128 位宽的 8GB 128bit GDDR6 显存，并且支持全新的 DLSS3 技术，能实现 AI 插帧，带来更流畅的游戏体验。

那么，雷神 ZERO 2023 的模具带不带得动这一代全面升级的配置呢？我们接下来就拆机看看吧。从下图可以看出，雷神 ZERO 2023 是采用了一个双风扇五热管的散热模组，核心发热区域都有覆盖到。

内存拓展和硬盘拓展则都做在了肉眼可及的地方，升级扩容相当方便。出厂自带了 1 根 DDR5 4800MHz 的内存，容量 16G，这个设计笔者非常喜欢，因为可以很方便地自行扩容到 32G 双通道。如果是 8G+8G 的话，扩容后还要自己想办法处理掉，明显就要麻烦不少。

自带的硬盘为金泰克的 2280 固态硬盘，走 PCIe4.0*4 通道，容量 512G，具体性能我们稍后测试。硬盘下方还有一个额外的 M.2 插槽，扩容很方便。

对于这类不主打便携的游戏本来说，电池容量相对来说就没那么重要了，能起到一个 UPS 的作用足矣。但雷神 ZERO 依旧配备了一块 64.31Wh 的大电池，断电后也能坚持一局游戏。

烤机跑分

那么雷神 ZERO 2023 的这套散热系统性能释放究竟如何呢？我们接下来就使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，CPU 温度稳定在了 90℃，此时 CPU 功耗达到了 110W 左右，这个性能释放相当出色，完全能释放 H55 处理器的出色性能。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，15 分钟后，核心温度稳定在 80.8℃，功耗则全程稳定在了 140W 的满功耗，这对于 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 来说绝对是绰绰有余的。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 61W、81℃，GPU 稳定在 107W、76.79℃，整机性能释放将近 170W，这对于一款高性价比的游戏本来说绝对是相当出色了。

跑分方面 RTX 4060 Laptop GPU 完全能释放全部的性能，3DMark TimeSpy 的 GPU 理论分数达到了 10247 分，比上一代 RTX 3070Ti Laptop GPU 相差无几，但实际游戏中的功耗却低了不少。

在代表 CPU 理论性能的在 R20 中，获得了单线程 808 分，多线程 10563 分的成绩。在 R23 中，则达到了单核 2104 分和多核 26790 分，表现相当出色。完全媲美桌面级的 13代酷睿 i7 处理器了。

硬盘为金泰克的中速 PCIe4.0*4 固态，性能表现尚可。

内存则是标准的 4800MHz 的 DDR5 单通道笔记本内存，跑分也符合单通道 DDR5 笔记本内存的正常表现，建议到手直接加一条，或者直接购买 32G 内存版本。

游戏实测

从上面可以看出，雷神 ZERO 2023 的理论性能提升还是相当显著的。值得一提的是，ZERO 2023 还支持独显直连功能，因此以下所有游戏我们都会开到 2560*1600P 分辨率 + 最高画质 + 独显直连下进行测试，有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS3 的话则会分别测试一遍开关 DLSS3 的帧数。

首先是电竞游戏，我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《英雄联盟》和《无畏契约》4 款主流的电竞游戏进行测试。实测在《CS:GO》中，运行 BenchMark 能达到平均 321 帧，游戏体验极佳。

《绝地求生》这边，实测在最高画质下能跑到平均 112 帧，完全能满足最高画质高帧游玩。

《英雄联盟》更是 intel 处理器的拿手好戏。得益于 i9-13900X 的 36MB 大三缓，雷神 ZERO 2023 最高画质下对线可以达到平均 636 帧左右，即便到大后期团战也能跑满这块电竞屏。

最后笔者还尝试了一下最新上线国服的《无畏契约》，实测训练场的平均帧也能达到 359，也完全能跑满这块 240Hz 的电竞屏。

从我们上面的测试来看，绝大多数电竞游戏都能满足 2.5K 240Hz 高帧畅玩了，而且画质还都是最高画质，看来 13代酷睿 i9-HX + RTX 4060 笔记本电脑 GPU 的这套配置真的很强劲。接下来我们测试一些主流级 3A 游戏。在《古墓丽影：暗影》中，2.5K 最高特效下，帧数高达 97 帧，畅玩不成问题。

得益于光追性能的提升，如今 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 也可以轻松畅玩光追大作了。例如在《控制》中，即便开启最高画质最高光追，帧数也能达到足足平均 64 帧。

‏对于配置要求更高的 3A 大作来说，还有 DLSS3 技术来助力。‏‏过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像，然后 AI 放大至高分辨率，实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上，还新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧，实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能，AI 能重建至多八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能最高可提升‏‏ ‏‏4 倍！‏

‏我们先来看看压力最大的‏‏《赛博朋克 2077》‏‏，‏‏在超级光追下运行它自带的 BenchMark，‏‏默认状态下开启平衡档 DLSS 仅仅平均 45 帧左右，游戏体验不是很流畅。‏

‏而在 DLSS 3 选项全开的情况下，可以将平均帧提高到约 66 帧，满足 2.5K 高特效畅玩光追，看来 DLSS3 技术的确出彩。‏

‏传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版，配置要求大大提高，但也提供了 DLSS3 技术的支持，这对于‏RTX 40 系列笔记本电脑来说‏无疑是一个好消息。从帧数测试来看，‏RTX 4060 笔记本电脑 GPU‏想要光追全开畅玩巫师 3 还是很有难度的。不开 DLSS 甚至只有平均 19 帧。‏

‏而在 DLSS 2 平衡档下也仅仅平均 40 帧，游玩体验依旧不是很流畅。‏

‏但如果开启 DLSS3 的话，就能达到平均 60 帧了。在绝大部分场景下都能满足流畅游玩的需求。‏

‏创意生产‏

有如此强悍的性能，肯定也是可以进行一些办公生产工作的。在展现日常办公性能的 PCMARK10 中，雷神 ZERO 2023 的得分为 8282 分，完全可以满足任何办公需要。

同样代表综合办公性能的 CrossMark 中，综合得分为 2003 分，同样可以满足办公生产需要。

我们还测试了创意生产常用的 PS、PR。在 PS 这款软件上，性能肯定不会成为瓶颈，实测分数达到了 1105 分，可以流畅进行大部分修图制图工作。

在视频剪辑软件 PugetBenchMark For Pr 中，雷神 ZERO 2023 更是获得了 1250 分，英特尔核显强劲的解码能力加上的 NVENC 的显卡加速，双管齐下，可以流畅剪辑 4K 的视频。

而在常用的特效制作软件 Ae 中，跑分也达到了 1212 分，同样也能制作一些比较复杂了特效了。

‏最后，我们还测试了一下常用的建模软件，实测结果如下。i9-13900HX 出色的多核性能能带来顺畅的建模体验，RTX 4060 的 Cuda 加速则能带来翻倍的效率提升。‏

总结

虽然雷神 ZERO 2023 的模具没有大变化，但它的配置全面升级了，而且售价还进一步降低了。笔者在购物平台检索一番后发现，雷神 ZERO 2023 i9-13900HX+RTX 4060 这个配置比其他品牌的同配置机型要便宜 1000-2000 元，而在性能释放和屏幕上也并没有妥协。对于追求性价比的人群比如准大学生们来说，雷神 ZERO 2023 无疑是一个颇具性价比的选择。

目前雷神 ZERO 2023 已经开售，文中 i9-13900HX+RTX 4060 的版本京东百亿补贴目前售价 8298 元，感兴趣的话可以去了解一下。

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