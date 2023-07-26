【IT之家开箱】雷神 ZERO 2023 图赏：启世设计风格，电竞生产全能

雷神 ZERO 的这套模具是很经典的一套游戏本模具了，它凭借出色的性能释放、超高的性价比和电竞风满满的外观一直受到玩家们的青睐。IT之家此次收到的是最新的 2023 版的银翼灰配色，具体配置为 i9-13900HX+RTX 4060，在本文中笔者就为大家带来它的开箱图赏。

雷神 ZERO 2023 游戏本采用了系列经典的“启世”设计语言，整机尺寸为标准的 16 寸游戏本大小，厚度 21.5mm，裸机重量 2.58kg，是那种比较传统的电竞风游戏本设计。

A 面的设计立体感十足。中间位置则是雷神标志性的 Logo，Logo 支持自定义 RGB 灯光。背部四出风口的设计同样出彩，两边的圆环灯带仿佛跑车的尾灯，非常拉风，这个灯光同样支持自定义。极具辨识性的跑车式外观以及 RGB Logo 都非常适合个性张扬的玩家。

边缘位置有醒目的“ZERO”系列名，速度感十足。

B 面这块屏幕是雷神 ZERO 系列的一大亮点，雷神把 16 英寸 16:10 的大屏塞进了 15.6 英寸的机身下，使屏占比高达 91%，观感很不错。同时摄像头和 THUNDEROBOT 的 Logo 也得到了保留。2.5K 高分辨率和 240Hz 的超高刷新率也是电竞玩家们的心头好。

C 面采用了磨砂金属材质，整体手感舒适。电源键也被设计成了发光的 THUNDEROBOT。

键盘键程非常长，手感不错，支持白色背光。

右上角有一个橙色的按钮，起到了画龙点睛的效果。点击后就可以让风扇一键满速。

下方的触控板也采用了颇具速度感的纹理设计。

D 面是游戏本界少有的圆润设计，不仅有大面积的出风口，底部还有一对扬声器开孔，配合自带的 Nahimic 音效软件，可以实现不错的音质。

整机共有两个 3.1Gen1 和一个 3.1Gen2，一个支持 DP1.4 视频输出的 USB3.1 Gen2 Type-C 接口，一个 1 × 3.5mm 二合一音频接口，一个 Mini DP1.4 接口，一个 HDMI 2.1 接口和一个千兆网口。

以上就是IT之家为大家制作的开箱图赏了，IT之家也已经为大家提供了图文评测，欢迎各位前去阅读。

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