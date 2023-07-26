《微软飞行模拟》游戏推出第十四次世界更新：带来中东欧地区美景

IT之家 7 月 26 日消息，微软开发团队仍在不断为游戏《微软飞行模拟》作品添加新飞机和地图更新。

微软日前发布了“世界更新 XIV：中东欧”扩展更新，对捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚和波黑地图的视觉效果进行了大幅改进。

据悉，微软使用必应地图和 Maxar 提供的航空图像和数字高程数据等技术，配合当地政府披露的数据，对中东欧的城区建筑及郊区地形进行了大修。

▲ 图源 微软模拟飞行“世界更新 XIV：中东欧”更新扩展宣传图

微软表示，“世界更新 XIV：中东欧”为游戏的地图添加了 103 个新兴趣点（POIs），微软重点介绍了模拟中重现的城堡、塔楼和教堂等建筑，并宣称这些新建模“完全注重真实性”：

捷克 18 个

斯洛伐克 15 个

匈牙利 19 个

斯洛文尼亚 15 个

克罗地亚有 23 个

波黑 13 个

微软同时表示，开发团队与 Gaya Simulations 合作，手工制作了中东欧地区的六个机场：

捷克 卡罗维发利机场（LKKV）

斯洛伐克 波普拉德・塔特里机场（LZTT）

匈牙利 佩奇・波加尼机场（LHPP）

斯洛文尼亚 扎戈列・奥布萨维机场（LJZA）

克罗地亚 里耶卡国际机场（LDRI）

波黑 普里耶多尔・乌里耶机场（LQPD）

微软声称，捷克的布拉格、布尔诺和比尔森；匈牙利的布达佩斯；斯洛文尼亚的卢布尔雅那和马里博尔；克罗地亚的斯普利特和杜布罗夫尼克；波斯尼亚和黑塞哥维那的萨拉热窝和巴尼亚卢卡等城市也由微软的地图和本地团队以及 Vexcel 工作室重新打造，供玩家从空中进行探索。

在本更新中，微软还围绕新更新的区域添加了三次探索飞行、三次着陆挑战以及四次丛林之旅，并更新了两款飞机“ Ae-45” 和 “Ae-145”，市场售价为 14.99 美元（IT之家备注：约 107.33 元人民币）。

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