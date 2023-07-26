奥迪 Q6 e-tron 实车亮相：基于 PPE 平台打造，2025 年上市

IT之家 7 月 26 日消息，奥迪官方在法罗群岛提供了一组奥迪 Q6 以及 Q6 e-tron 原型车以供试驾，后续有大量外媒放出了该车型的实拍图，我们一起来看一下吧。

奥迪 Q6 e-tron 定位纯电 SUV，介于 Q4 E-Tron 和 Q8 E-Tron 之间，将于今年年底前发布，然后明年在奥迪一汽新能源汽车有限公司进行生产，并将于 2025 年上市，基于保时捷共享的 PPE 平台打造。

这款新车将拥有两款车型，分别为 55 e-tron 和 SQ6 e-tron，两款型号都将使用 100kWh 电池和双电机配置。

奥迪预计 Q6 55 e-tron 的功率为 375 马力，并且可通过软件将输出功率提高到 396 马力，预计从 0 加速到 60 英里每小时的时间将少于 6 秒，WLTP 标准续航可达 373 英里（IT之家备注：约 600.29 公里） 。

SQ6 的基本输出功率预计为 483 马力，可 Boost 至 509 马力，所以性能更强，加速更快，奥迪估计从 0 加速到 60 英里每小时的时间不到 4.5 秒，这意味着 SQ6 将在此标准上击败 SQ5 。

外观方面，新车中间采用封闭式格栅设计，这也与奥迪家族式的电动化设计理念保持一致，中间预计会安装自适应巡航控制系统的雷达和主动安全系统。同时，新车还会采用时下流行的分体式头灯设计。

侧面来看，D 柱类似于鱼翅，看起来有点像轿跑车，但保持轿跑 SUV 的线条，具有更强的运动感。新车还采用了 21 英寸双五幅式轮毂，腰线从车头贯穿至车尾，但并未采用时下流行的隐藏式门把手。

它的车头 Logo 采用了二维发光样式，大灯采用第二代 LED 技术，用户可以通过 MMI 或者手机 App 对其进行个性化设置，以及日行车灯的显示方式。

车尾方面，新车采用了短后悬的设计，这也进一步提升了整车的操控性。尾灯采用了奥迪标志性的贯穿式设计，两侧灯组内部采用几何晶体，并支持不同样式的灯语。

据介绍，奥迪 Q6 和 SQ6 e-tron 的外部尺寸与油车 Q5 相似。然而，电动车型的前后悬更短，轴距更长。

试驾者表示，奥迪 Q6 和 SQ6 均配备 21 英寸车轮和空气弹簧悬架。尽管配置相似，但性能更高的 SQ6 的车身侧倾更小，转弯时感觉更容易控制。

值得一提的是，新款 e-tron SUV 是首款采用单踏板驾驶功能的奥迪电动汽车，不知道用户反响如何。

得益于 800V 电气架构，这款车型可实现 270kW 的最大充电功率。例如，你可以在 350kW 的特斯拉 V4 超级充电站上用 30 分钟从 10 充到 80% 状态。

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