【IT之家评测室】华硕无畏Pro15 2023 评测：高选购价值 RTX 轻薄本

RTX 轻薄本一直是一个很独特的产品系列，它需要兼顾轻薄与性能，因此很受学生群体与创意工作者的喜欢。不过，华硕无畏Pro系列一直主打全能轻薄本，在 Zen4 处理器更新之际，华硕也更新了搭载最新锐龙 9 7940H + RTX 4060 的华硕无畏Pro15 2023，做到了轻薄、性能和极高选购价值的兼顾。

IT之家已经收到了锐龙 9 7940H + RTX 4060 版的华硕无畏Pro15 2023，在本文中我们就来看看这台高选购价值 RTX 轻薄本体验如何吧。

外观

华硕无畏Pro15 2023 基本延续了上一代的外观设计，整机依旧轻薄，三围仅 360×234×17.9mm（薄至），重量也只有 1.8KG，是标准的全能轻薄本身材。除了金属 A 面以外，其他面也都采用了相同颜色的类金属涂层，这使得整机的一体感相当不错。A 面上采用了无畏系列招牌的浮雕式 LOGO。

B 面支持单手开合，最大开合角度可以达到 180 度。B 面是一块 16：9 比例的 1920*1080P IPS 屏幕。刷新率达到了 144Hz，达到了主流游戏本的水平，可以看出华硕无畏Pro15 2023 也是可以用来玩一些游戏的。

除了我们手中的 IPS 屏幕版本外，华硕无畏Pro15 2023 还有一个搭载 OLED 屏幕的版本。这个版本分辨率为 2880x1620 像素，拥有 120Hz 刷新率，响应时间仅为 0.2ms。屏幕占比高达 84%，可根据环境光线自动调节亮度和色温。具有 100% P3 广色域，支持色域切换，能够显示 10 亿种颜色，色彩深度达到 10-bit，色彩准确度 ΔE<1，并通过了 Pantone 色彩认证。峰值亮度为 600 尼特，色彩表现更加出色，适合创意生产群体选择。

屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头支持物理防窥拨片。

C 面键盘部分采用全新的银色设计，回车键的斜纹显得画龙点睛，键程为 1.4mm，打字手感舒适，反馈力度适中，右上角还集成了电源指纹一体式按键，并且做了手感区分。右侧有数字小键盘。并且键盘下也都提供了白色背光可调。

下方的触控板非常之大，并且涂上了顺滑的涂层，手感很棒。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，没有隐藏的螺丝，拆机非常方便。

作为一台 15.6 英寸的全能本，侧面接口也是非常丰富，整机共有 3 个 USB Type-A 接口（2 个 USB2.0+1 个 USB3.2 5Gbps)，1 个 HDMI2.1 接口，一个 TF 读卡器，一个耳机孔以及一个新增的全功能 USB4 接口，并且这个 Type-C 接口新增了对 100W PD 充电的支持，外出携带非常方便。

硬件性能

那么它内部的硬件到底是怎样设计的呢？拓展性表现如何呢？我们直接把它拆开，边拆边介绍。打开后盖后可以看出，整机采用双风扇双热管散热系统，热管一细一粗，贯穿了 CPU 和 GPU 两大热源。

热管上方是板载的 LPDDR5X 内存，8G+8G 双通道，频率为 5500MHz，速度还是相当快的，但遗憾的是不支持拓展。

右侧为 MTK7922 无线网卡，支持 Wi-Fi-6E 协议，也可以自行更换。

整机只有一个硬盘插槽，不过现在 4TB 的单面颗粒 M2 固态都开始铺货了，想要升级的话还是很方便的。

出厂搭载的硬盘是镁光的 2450 OEM 硬盘，PCIe4.0*4 协议，TLC 颗粒，速度表现尚可，具体表现如下。

最下方是一块 70Wh 的电池，作为一台 15.6 英寸的笔记本，这个容量还是很不错的。

理论性能

华硕无畏Pro15 2023 的一大升级之处在于采用了 AMD 真正最新的 7000 系列处理器锐龙 9 7940H。锐龙 9 7940H 采用最新的台积电 4nm 制程打造。依旧是 8 核 16 线程，主频为 4.0GHz，睿频为 5.2GHz，三级缓存则依旧为 16MB，TDP 功耗也同样为 45W。R9-7940H 最大的亮点在于它升级了 AMD 最新的 Zen 4 架构，并且比较先进的台积电 4nm 工艺也能带来更好的能耗比。此外它搭载的 RDNA3 核显也拥有相比于竞品核显近乎翻倍的性能，这意味着在外出时甚至可以屏蔽独显，仅用强劲的核显也能处理很多工作。

在 CPU-Z 自带的 BenchMark 中，单核达到了 704 分，多核达到了 7220 分，这个分数直逼桌面级的锐龙 7 处理器了，足可见这一代能效比之高。

在代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 中，单核 716 分，多核 6567 分。

R23 这边则是单核 1841 分，多核 16930 分。可以说锐龙 9 7940H 真的是移动端处理器中一个功耗与性能的绝佳平衡点。

前面我们有提到，由于 RTX 4060 的能效比特别高，所以即便是华硕无畏Pro15 2023 这样的 50W TDP，也能释放出将近 85% 的性能，实测在 3DMark TimeSpy 中可以达到 8808 分，甚至已经达到了上一代 RTX 3060 140W 满血版的性能，这个性能在这个体积下绝对是非常出色了。

创意生产

作为一款主打生产力的全能本，我们当然要首先测试一些代表创意生产工作的测试软件，看看它能否流畅运行。首先我们测试代表综合办公性能的 PCMark10，最终获得了 7775 分，作为对比，上一代华硕无畏Pro 15 2022 的得分为 6861 分，可以看出性能确实有不小的提升。

视频剪辑同样是现在越来越流行的生产力需求。我们测试了 PugetBench For PR，分数达到了 832 分，可以流畅预览 4K 时间轴。看来 RTX 4060 的 Cuda 加速确实提供了不错的视频编解码能力。

同时由于锐龙 9 7940H+RTX 4060 的单核多核全面提升，拿来做中等复杂程度的 AE 特效也没有问题。我们测试了 PugetBench For AE，分数达到了 1118 分。

在建模渲染常用的软件 Blender BenchMark 中，跑分如下，可以看出 RTX 4060 也能应付一些中等规模的建模渲染。不过需要注意的是板载 16GB 内存还是比较容易爆的。

最后我们还测试了一下它的续航表现。得益于 70Wh 的大电池，华硕无畏Pro15 2023 的续航还是很不错的。在 PCMark10 中，我们开启 50% 亮度 + 省电模式，最终它连续办公了 9 小时 44 分钟，如果外出不够用还可以用 PD 充电器快速回血。

游戏体验

其实华硕无畏Pro15 2023 不仅仅可以作为创意设计电脑使用，还是一台能胜任 3A 大作的轻薄本。我们接下来进行一些主流游戏的测试。以下游戏我们都开到 1920*1080 的分辨率 + 最高画质，有 DLSS 就开到质量档，有 DLSS3 技术的话也会打开开关来进行一下测试。在《CS:GO》中，可以轻松运行在极高特效下，游戏帧数可以高达 316 帧，配合 144Hz 的准电竞屏，游戏体验很出色。

在另一款需要高帧率的射击游戏《APEX Legends》中，华硕无畏Pro15 2023 在训练场中也可以达到 143 帧的高帧数，游戏体验极佳。

在《绝地求生》中，华硕无畏Pro15 2023 依旧能达到平均 170 帧，也能跑满这个电竞屏。

接下来笔者还测试了几款经典 3A 大作。《控制》在开启 DLSS 的情况下，能达到平均 93 帧，畅玩光追 3A 大作不成问题。

而在《古墓丽影: 暗影》中，最高画质下平均帧数更是达到了 112 帧，游戏体验极其流畅。

如果想要玩配置要求更高的 3A 大作，那就需要 DLSS 3 技术出马了。我们接下来就测试 2 款支持 DLSS 3 的 3A 大作。先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》，在开启 DLSS 3 后，帧数也能达到平均 79 帧，游戏体验非常出色。

传奇 3A 游戏《巫师 3：狂猎》也推出了次世代版，随之而来的是更高的配置要求与 DLSS 3 技术的支持，在开启 DLSS 3 的情况下，也能达到平均 62 帧的帧率，虽然是轻薄本，但也能实现畅玩。

总结

在笔者看来，华硕无畏Pro15 2023 的发布是很有意义的。之前市面上也涌现了非常多优秀的搭载 RTX 4050/4060 的 RTX 轻薄本，但它们的价格实在是过于昂贵。而华硕无畏Pro15 2023 凭借更高的选购价值，让它足以成为不少大学生和职场新人的选择。有这样一台笔记本就可以轻松应付课堂学习和宿舍娱乐，称得上是一台全能型选手。

目前华硕无畏Pro15 2023 已经上市了，搭载 RTX 4050 的型号有 144 IPS 版本配置可选，搭载 RTX 4060 的型号有 2.8K 120Hz OLED+144Hz IPS 两种版本可选择，感兴趣的话可以关注下。

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