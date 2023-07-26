【IT之家开箱】华硕无畏Pro15 2023 图赏：通体银白，干练时尚

在 Zen4 处理器更新之际，华硕也更新了旗下无畏Pro15 2023 系列产品，推出了搭载最新锐龙 9 7940H 的版本，做到了轻薄、性能和高选购价值的兼顾。IT之家已经收到了锐龙 9 7940H + RTX 4060 版的顶配华硕无畏Pro15 2023，并为大家带来开箱图赏。

华硕无畏Pro15 2023 基本延续了上一代的外观设计，整机依旧轻薄，三围仅 360×234×17.9mm（薄至），重量也只有 1.8KG，是标准的全能轻薄本身材。

除了金属 A 面以外，其他面也都采用了相同颜色的类金属涂层，这使得整机的一体感相当不错。A 面上采用了华硕招牌的浮雕式 LOGO。

A\B 面支持单手开合，最大开合角度可以达到 180 度。B 面是一块 16：9 比例的 1920*1080P IPS 屏幕。刷新率达到了 144Hz。

屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头支持物理防窥拨片。

C 面键盘部分采用全新的银色设计，回车键的斜纹显得画龙点睛，键程为 1.4mm，打字手感舒适，反馈力度适中。

右上角还集成了电源指纹一体式按键，并且做了手感区分。右侧有数字小键盘。并且键盘下也都提供了白色背光可调。

下方的触控板非常之大，并且涂上了顺滑的涂层，手感很棒。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，没有隐藏的螺丝，拆机非常方便。

作为一台 15.6 英寸的全能本，侧面接口也是非常丰富，左侧有 2 个 USB Type-A 接口。

右侧有 1 个 USB3.2 5Gbps 接口，1 个 HDMI2.1 接口，一个 TF 读卡器，一个耳机孔以及一个新增的全功能 USB4 接口，并且这个 Type-C 接口新增了对 100W PD 充电的支持，外出携带非常方便。

以上就是IT之家为大家带来的华硕无畏Pro15 2023 开箱图赏了，IT之家也为大家制作了详细的图文评测，欢迎前去阅读。

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